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ГКНБ пресек канал незаконного оборота огнестрельного оружия

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- Алина Мамаева
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21 апреля ГКНБ в результате проведенных оперативно розыскных мероприятий и специальных следственных действий, в рамках возбужденного уголовного дела, зарегистрированного в ЕРП по ч.3 ст.267 УК КР (незаконный оборот оружия, боеприпасов), при попытке незаконного сбыта огнестрельного нарезного оружия с оптическим прицелом задержал жителя Таласской области Б.К.Т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в ходе проведения отдельных следственных действий также обнаружено и изъято из незаконного оборота 3 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, которые хранились незаконно у задержанного лица.

По указанному факту в настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/417356
Теги:
ГКНБ, оружие, Таласская область, Кыргызстан
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