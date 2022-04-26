ГКНБ пресек канал незаконного оборота огнестрельного оружия

21 апреля ГКНБ в результате проведенных оперативно розыскных мероприятий и специальных следственных действий, в рамках возбужденного уголовного дела, зарегистрированного в ЕРП по ч.3 ст.267 УК КР (незаконный оборот оружия, боеприпасов), при попытке незаконного сбыта огнестрельного нарезного оружия с оптическим прицелом задержал жителя Таласской области Б.К.Т. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При этом в ходе проведения отдельных следственных действий также обнаружено и изъято из незаконного оборота 3 единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, которые хранились незаконно у задержанного лица.

По указанному факту в настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.