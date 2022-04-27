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Агропромышленники просят провести открытые слушания по сельхозреформам

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- Александра Василькова
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Представители основных секторов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности выступили с открытым обращением к президенту Садыру Жапарову и спикеру ЖК Таланту Мамытову в связи со сложившейся ситуацией в проведении реформ в агропромышленном комплексе КР.

В обращении говорится, что отечественные производители готовы решать фундаментальные задачи по достижению продовольственной безопасности в стране при наличии эффективной государственной поддержки.

В частности, как отмечают обратившиеся, необходимо решать вопросы земли, воды и кредитных средств для аграриев и перерабатывающей промышленности.

Для решения этих вопросов Минсельхоз принял решение о реализации проекта "Кредитование агропромышленного комплекса". Более того, совместно с Ассоциацией развития агропромышленного комплекса Министерство сельского хозяйства разработало и инициировало ряд нормативных правовых актов, включая:

1) проект постановления кабинета министров от 17 декабря 2021 года № 309 "О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств";

2) проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере освоения малопродуктивных сельскохозяйственных земель".

Также 8 февраля 2021 года президентом был подписан Указ "О мерах по развитию агропромышленного комплекса КР", который включает в себя ряд реформ, включая упразднение лицензирования артезианских скважин, используемых для нужд сельского хозяйства.

"Однако продвижение и реализация вышеуказанных проектов и задач остановлена либо протекает критически медленно. Посевные работы практически завершены, а обещания государственной поддержки кластерного развития АПК остаются на словах", - говорится в обращении.

Составители обращения просят президента и торага ЖК с целью повышения уровня прозрачности и объективности принятия решений в сфере АПК провести открытые парламентские слушания по вопросам принятия постановления кабмина "О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств", Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере освоения малопродуктивных сельскохозяйственных земель", по вопросу реализации пунктов Указа президента "О мерах по развитию агропромышленного комплекса", в частности, вопроса отмены лицензирования артезианских скважин; а также по вопросу реализации проекта "Кредитование агропромышленного комплекса" с участием фермеров, производителей и переработчиков продовольственных товаров, представителей реального сектора сельского хозяйства.

"Мы считаем, что только с вашей поддержкой отечественные производители станут сильнее и смогут решить задачи продовольственной безопасности КР", - отмечают составители обращения.

Полный текст обращения в приложении.


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URL: https://www.vb.kg/417380
Теги:
бизнес, парламент, президент, сельское хозяйство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, продовольственная безопасность, Садыр Жапаров, Талант Мамытов
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