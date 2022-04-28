Погода
$ 84.00 - 85.00
€ 91.87 - 92.87

В чьих карманах осядут льготные кредиты

274  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Земледельцы для посева основных видов сельхозкультур должны были получить еще ранней весной льготные кредиты на общую сумму 9 миллиардов сомов. Но деньги достались далеко не всем. Кроме того, фермеры не могут приобрести в должном объеме семена, ГСМ, удобрения. Уже можно констатировать, что посевная кампания идет не так успешно, как обещали ранней весной чиновники Минсельхоза.

По данным Нацстаткома, на 15 апреля только 1 тысяча 716 полеводов, 2 тысячи 843 животновода и 52 руководителя перерабатывающих предприятий получили долгожданные кредиты. А в стране, напомним, зарегистрировано 450 тысяч фермерских хозяйств. Да, президент Садыр Жапаров признавался, что выделенных средств хватит не всем аграриям, а примерно половине из них, но на практике деньги достанутся (в лучшем случае) лишь каждому тысячному претенденту.

С кредитами, кстати, назревает грандиозный скандал. Редакция "Вечернего Бишкека" сначала не поверила сообщениям с мест о том, что банки с опозданием выдают фермерам обещанные деньги или не выдают вообще. Мы обзвонили знакомых земледельцев из нескольких районов Чуйской области, и они не сговариваясь ответили, что с банками связываться - только драгоценное время терять.

Напомним, сложившаяся практика возмутила депутата Жогорку Кенеша Эльвиру Сатыбалдиеву. На одном из заседаний она обвинила министра сельского хозяйства Аскарбека Джаныбекова в лоббировании интересов крупных сельхозкомпаний, которые, как правило, возглавляют родственники больших чиновников и тех же депутатов. И даже озвучила довольно известные в стране фамилии. "Почему деньги уходят к ним, а не к фермерам, вы создаете ситуацию, когда возникает серьезный конфликт интересов!" - эмоционально заявила народная избранница. Министр эти утверждения, естественно, опроверг, но куда же тогда деньги улетучиваются? Руководители банков в свою очередь утверждают, что фермеры регулярно получают, с позволения сказать, пособия со стороны государства. Где истина? Цифры говорят о том, что в программу льготного кредитования на сумму 3,8 млрд сомов включены 73 перерабатывающих предприятия. Нардеп интересуется, по каким принципам проходил отбор?

В начале года министр сельского хозяйства многократно уверял в проводимой большой работе по обеспечению земледельцев всем необходимым: ГСМ, семенами и удобрениями. Сейчас он более скромен в высказываниях. Вот одно из последних: "Крестьянам для успешного проведения посевной кампании необходимо 40,5 тысячи тонн дизельного топлива и 9,4 тысячи тонн бензина. На сегодняшний день мы смогли поставить только 72 процента ГСМ от необходимых объемов. Ведем переговоры с нефтетрейдерами о дополнительных поставках". Странно, неужели зимой нельзя было выяснить потребности фермеров в горючке?

С посевным посадочным материалом примерно такая же ситуация. Семенами пшеницы крестьяне обеспечены на 67 процентов, ячменя - на 73, примерно такие же цифры и по семенам других необходимых сельхозкультур. Глава аграрного ведомства заявил, что ведутся переговоры с зарубежными поставщиками посадочного материала. Ох, лучше бы он это не говорил! Весной для крестьянина каждый день на вес золота. А здесь пока договорятся, пока груз придет... К тому времени семена уже не нужны будут.

Да и с удобрениями ситуация не совсем благополучная. Их тоже не хватает, причем цены на химию выросли почти в два раза.

К сожалению, все говорит о том, что чиновники сработали неважно. Значит, и урожай фермеры получат примерно такой же, как и в прошлом году. А это очень плохо. Сейчас каждая страна думает в первую очередь об обеспечении своих граждан всеми необходимыми продуктами питания, а потом только об экспорте сельхозсырья. Если нам и удастся заключить договоры о поставках продовольствия, то оно точно будет запредельно дорогим.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417420
Теги:
кредит, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  