В чьих карманах осядут льготные кредиты

Земледельцы для посева основных видов сельхозкультур должны были получить еще ранней весной льготные кредиты на общую сумму 9 миллиардов сомов. Но деньги достались далеко не всем. Кроме того, фермеры не могут приобрести в должном объеме семена, ГСМ, удобрения. Уже можно констатировать, что посевная кампания идет не так успешно, как обещали ранней весной чиновники Минсельхоза.

По данным Нацстаткома, на 15 апреля только 1 тысяча 716 полеводов, 2 тысячи 843 животновода и 52 руководителя перерабатывающих предприятий получили долгожданные кредиты. А в стране, напомним, зарегистрировано 450 тысяч фермерских хозяйств. Да, президент Садыр Жапаров признавался, что выделенных средств хватит не всем аграриям, а примерно половине из них, но на практике деньги достанутся (в лучшем случае) лишь каждому тысячному претенденту.

С кредитами, кстати, назревает грандиозный скандал. Редакция "Вечернего Бишкека" сначала не поверила сообщениям с мест о том, что банки с опозданием выдают фермерам обещанные деньги или не выдают вообще. Мы обзвонили знакомых земледельцев из нескольких районов Чуйской области, и они не сговариваясь ответили, что с банками связываться - только драгоценное время терять.

Напомним, сложившаяся практика возмутила депутата Жогорку Кенеша Эльвиру Сатыбалдиеву. На одном из заседаний она обвинила министра сельского хозяйства Аскарбека Джаныбекова в лоббировании интересов крупных сельхозкомпаний, которые, как правило, возглавляют родственники больших чиновников и тех же депутатов. И даже озвучила довольно известные в стране фамилии. "Почему деньги уходят к ним, а не к фермерам, вы создаете ситуацию, когда возникает серьезный конфликт интересов!" - эмоционально заявила народная избранница. Министр эти утверждения, естественно, опроверг, но куда же тогда деньги улетучиваются? Руководители банков в свою очередь утверждают, что фермеры регулярно получают, с позволения сказать, пособия со стороны государства. Где истина? Цифры говорят о том, что в программу льготного кредитования на сумму 3,8 млрд сомов включены 73 перерабатывающих предприятия. Нардеп интересуется, по каким принципам проходил отбор?

В начале года министр сельского хозяйства многократно уверял в проводимой большой работе по обеспечению земледельцев всем необходимым: ГСМ, семенами и удобрениями. Сейчас он более скромен в высказываниях. Вот одно из последних: "Крестьянам для успешного проведения посевной кампании необходимо 40,5 тысячи тонн дизельного топлива и 9,4 тысячи тонн бензина. На сегодняшний день мы смогли поставить только 72 процента ГСМ от необходимых объемов. Ведем переговоры с нефтетрейдерами о дополнительных поставках". Странно, неужели зимой нельзя было выяснить потребности фермеров в горючке?

С посевным посадочным материалом примерно такая же ситуация. Семенами пшеницы крестьяне обеспечены на 67 процентов, ячменя - на 73, примерно такие же цифры и по семенам других необходимых сельхозкультур. Глава аграрного ведомства заявил, что ведутся переговоры с зарубежными поставщиками посадочного материала. Ох, лучше бы он это не говорил! Весной для крестьянина каждый день на вес золота. А здесь пока договорятся, пока груз придет... К тому времени семена уже не нужны будут.

Да и с удобрениями ситуация не совсем благополучная. Их тоже не хватает, причем цены на химию выросли почти в два раза.

К сожалению, все говорит о том, что чиновники сработали неважно. Значит, и урожай фермеры получат примерно такой же, как и в прошлом году. А это очень плохо. Сейчас каждая страна думает в первую очередь об обеспечении своих граждан всеми необходимыми продуктами питания, а потом только об экспорте сельхозсырья. Если нам и удастся заключить договоры о поставках продовольствия, то оно точно будет запредельно дорогим.