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Омбудсмен Атыр Абдрахматова 29 апреля впервые проведет онлайн-прием граждан

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- Анастасия Карелина
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Омбудсмен Кыргызской Республики Атыр Абдрахматова 29 апреля впервые проведет онлайн-прием граждан Чуйской области. Об этом сообщает секретариат акыйкатчы (омбудсмена).

Встреча состоится по инициативе омбудсмена.

Онлайн-прием граждан Чуйской области состоится с 10 до 17 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 0(312)66-32-80, 0(312)62-15-90, 0(312)62-15-95 и 0(500)88-83-83 (WhatsApp).

В дальнейшем подобные онлайн-приемы омбудсменом Кыргызстана будут проводиться на постоянной основе в последнюю пятницу каждого месяца.


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URL: https://www.vb.kg/417426
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан
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