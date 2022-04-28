Омбудсмен Атыр Абдрахматова 29 апреля впервые проведет онлайн-прием граждан

Омбудсмен Кыргызской Республики Атыр Абдрахматова 29 апреля впервые проведет онлайн-прием граждан Чуйской области. Об этом сообщает секретариат акыйкатчы (омбудсмена).

Встреча состоится по инициативе омбудсмена.

Онлайн-прием граждан Чуйской области состоится с 10 до 17 часов.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 0(312)66-32-80, 0(312)62-15-90, 0(312)62-15-95 и 0(500)88-83-83 (WhatsApp).

В дальнейшем подобные онлайн-приемы омбудсменом Кыргызстана будут проводиться на постоянной основе в последнюю пятницу каждого месяца.