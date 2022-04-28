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В Оше задержан предполагаемый "больничный вор"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше сотрудниками Ак-Бууринского РОВД задержан подозреваемый в краже телефонов в больницах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, им оказался житель Кара-Кульджинского района М.Ш., 1984 года рождения. Он был очень осторожным и долго не возвращался на место, где совершил кражу.

С начала года на подозреваемого было подано 15 жалоб. Все заявители являются пациентами и медицинским персоналом Ошской межобластной больницы для взрослых и детей.

Предварительное следствие показало, что подозреваемый М.Ш. проникал в палаты названных больниц около 6 часов утра. Воспользовавшись тем, что пациенты спали, мужчина похищал мобильные телефоны, оставленные без присмотра или находящиеся на зарядке.

Подозреваемый ранее четырежды был судим за кражу. В настоящее время М.Ш. водворен в СИЗО. По факту кражи ведется расследование.


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URL: https://www.vb.kg/417440
Теги:
задержание, кража, Ош, больница
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