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В Минтруда провели тренинг для сотрудников по взаимодействию со СМИ

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Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики провело первый общереспубликанский тренинг по повышению медиа грамотности для 67 сотрудников, включая все региональные управления. Тренинг прошел при поддержке проекта USAID "Безопасная миграция в Центральной Азии", реализуемого Winrock International. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В современном мире СМИ и социальные сети формируют уровень доверия к деятельности государственных и муниципальных органов, служат критерием социальной эффективности проводимой государством политики. Распространение информации о работе в сфере труда и занятости, социального обеспечения и миграции – важная коммуникация между госорганом и получателями наших услуг, а таких сегодня свыше 2,4 млн кыргызстанцев или практически половина населения страны. Важно, чтобы все они были полноценно информированы о тех услугах, которые мы им предоставляем", - отметил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев,

Во время тренинга сотрудники МТСОМ обсудили важность медийной грамотности в работе министерства, продвижение информации в социальных сетях и значимость медиа планирования. Также сотрудникам была представлена информация о деятельности министерства в сфере противодействия торговли людьми и Центра трудоустройства граждан за рубежом.

"Руководство страны поставило задачу – отвечать на запросы граждан оперативно, предоставлять объективную информацию и активно взаимодействовать с гражданами посредством социальных сетей. Все представители госорганов должны научиться реагировать на обращения граждан. Точно также как это делают крупные бренды, компании. Так и госорганы должны стать брендами, которые уважают получателей своих услуг и готовы с ними взаимодействовать", - отметила Айнура Темирбекова, заместитель руководителя службы информационной политики Администрации Президента КР.

Для МТСОМ, являющимся уполномоченным государственным органом, ответственным по вопросам миграции и борьбе с торговлей людьми, важно оставаться на связи с общественностью и предоставлять актуальную информацию о безопасных каналах миграции, возможностях трудоустройства за рубежом и предупреждать о рисках торговли людьми.


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URL: https://www.vb.kg/417470
Теги:
Минтруда, СМИ, Кыргызстан
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