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Президент ознакомился с новейшей технологией выращивания овощных культур

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- Назгуль Абдыразакова
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Глава республики Садыр Жапаров сегодня посетил инновационную теплицу ОсОО "Инвотер Солюшн Агро", расположенную в Ысык-Атинском районе Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным президенту продемонстрировали технологию выращивания сельскохозяйственных культур и внедряемые в тепличном комплексе производственные новшества, а также рассказали об основной деятельности ОсОО "Инвотер Солюшн Агро". Учредителем выступает In-Water Solutions, сельскохозяйственная корпорация, которая является дочерней компанией Sungkyunkwan University Technology Holdings, Inc. Респулики Корея.

В настоящее время в Кыргызстан привлечено более 6 миллион долларов США прямых инвестиций из Кореи. Благодаря умной ферме, где строятся теплицы по инновационным технологиям удается повысить экспорт сельскохозяйственной продукции в другие страны СНГ.

В ближайшие два года компания планирует привлечь более 10 миллион долларов США в Кыргызстан из Кореи для развития сельского хозяйства в тепличном направлении, где будут созданы новые рабочие места, обучены и повышена квалификация фермеров в данном направлении. В планах создать агропромышленный передовой комплекс, включающий в себя логистический центр, дистрибьютерский центр, центр сортировки сельскохозяйственной продукции, компостный завод. Также ожидается, что будет животноводческая зона, зона открытого поля и др.

Кроме того, в планах руководства теплицы отправлять работников данного комплекса на обучение в Корею для повышения квалификации, а также привлекать денежные средства, чтобы развивать другие направления в Кыргызстане.

Заслушав информацию, президент выразил слова благодарности руководителю теплицы за передовой опыт, которым они делятся с кыргызстанцами.

Садыр Жапаров поручил соответствующим государственным органам оказывать всяческую поддержку представителям компании в случае возникновения каких-либо вопросов.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что продовольственная безопасность – одна из самых актуальных тем во всем мире. Согласно требованиям рынка, сельскохозяйственная продукция должна поставляться не только в сезон, а круглый год. В этой связи государство продолжит уделять пристальное внимание и предоставлять необходимую помощь подобным предприятиям, фермерам, так как это источник занятости населения и экспорта продукции.

В свою очередь инвестор подчеркнул, что в Кыргызстане особое место занимает сельское хозяйство и поэтому Корея фокусируется на развитии двусторонних отношений в данной сфере и они рады тому, что в Кыргызстане им удалось создать подобный умный сельскохозяйственный комплекс.


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URL: https://www.vb.kg/417520
Теги:
президент, сельское хозяйство, Чуйская область, Садыр Жапаров
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