Погода
$ 83.00 - 85.00
€ 84.74 - 85.74

В мэрии Бишкека рассказали, какие мероприятия к Дню Победы ждут горожан

1316  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу, посвященную 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, 4 мая в 10.00 в парке имени Даира Асанова пройдет митинг-реквием, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с участием Общества блокадников Ленинграда.

Также 4 мая в 13.00 в школе №49 на улице 9 Января будет проводиться открытие зала боевой славы, а в 14.00 в Первомайском районе в национальной консерватории по ул. Жантошева, 115 пройдёт гала концерт по итогам 21-го открытого городского фестиваля-конкурса ветеранов ВОВ и труда "Красная гвоздика"

5 мая в 11.00 часов в Военном институте по адресу: Патриса Лумумбы, 82/2 общественным объединением "Республиканский Совет ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла" будет проводиться автопробег "Песни Победы".

6 мая в 10.00 в переулке Карульском, 12 на Братском кладбище планируется проведение митинга-реквиема, посвящённого 77-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

7 мая в 13.00 на пересечении проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии будет проходить районное мероприятие с возложением цветов у памятника погибшим воинам и возложение венков на Аллее Героев с театрализованным представлением, а также в 11.00 в жилом массиве "Красный строитель" в парке Аул будет проходить возложение цветов к памятнику ВОВ, в 12.00 в Октябрьском районе в РЦ "Оберег" пройдёт праздничный концерт , с 10.00 до 18. 00 на площади Ала-Тоо у памятника Манасу пройдет мероприятие, посвященное подведению итогов Республиканского смотр-конкурса и гала-концерт "Достук 2022" .

9 мая с 12.00 до 16.00 на пересечении улиц Пушкина/Раззакова пройдет праздничный концерт, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

А также в этот день пройдут праздничные мероприятия на Площади Победы у Вечного огня.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417577
Теги:
мэрия, День Победы, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  