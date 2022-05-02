В мэрии Бишкека рассказали, какие мероприятия к Дню Победы ждут горожан

Мэрия Бишкека подготовила праздничную программу, посвященную 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По данным пресс-службы, 4 мая в 10.00 в парке имени Даира Асанова пройдет митинг-реквием, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с участием Общества блокадников Ленинграда.

Также 4 мая в 13.00 в школе №49 на улице 9 Января будет проводиться открытие зала боевой славы, а в 14.00 в Первомайском районе в национальной консерватории по ул. Жантошева, 115 пройдёт гала концерт по итогам 21-го открытого городского фестиваля-конкурса ветеранов ВОВ и труда "Красная гвоздика"

5 мая в 11.00 часов в Военном институте по адресу: Патриса Лумумбы, 82/2 общественным объединением "Республиканский Совет ветеранов войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла" будет проводиться автопробег "Песни Победы".

6 мая в 10.00 в переулке Карульском, 12 на Братском кладбище планируется проведение митинга-реквиема, посвящённого 77-й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

7 мая в 13.00 на пересечении проспекта Чуй и бульвара Молодой Гвардии будет проходить районное мероприятие с возложением цветов у памятника погибшим воинам и возложение венков на Аллее Героев с театрализованным представлением, а также в 11.00 в жилом массиве "Красный строитель" в парке Аул будет проходить возложение цветов к памятнику ВОВ, в 12.00 в Октябрьском районе в РЦ "Оберег" пройдёт праздничный концерт , с 10.00 до 18. 00 на площади Ала-Тоо у памятника Манасу пройдет мероприятие, посвященное подведению итогов Республиканского смотр-конкурса и гала-концерт "Достук 2022" .

9 мая с 12.00 до 16.00 на пересечении улиц Пушкина/Раззакова пройдет праздничный концерт, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

А также в этот день пройдут праздничные мероприятия на Площади Победы у Вечного огня.