Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт

Президент Садыр Жапаров сегодня, 2 мая, поздравил кыргызстанцев с праздником Орозо айт.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с одним из священных праздников – Орозо айтом. Орозо айт является традиционным праздником нашего народа. Испокон веков наши предки в этот день ходили в гости к соседям, родственникам, друзьям, читая Коран по усопшим, высказывая благие и добрые пожелания.

Сегодня мы, соблюдая пост, стремясь к духовному очищению, милосердию, прощению, терпимости и воздержанию от плохих поступков, провожаем священный месяц Рамазан. Поэтому глубоко надеюсь, что в течение тридцати дней поста мы все не только укрепляли здоровье, ограничивая себя в еде и питье, но и воздержались от скверных слов и мыслей, сплетней, клеветы и злословья.

В честь Орозо айта просим Всевышнего, чтобы Он услышал наши молитвы и поклонение, даровал нам блага и воздаяния, избавление от грехов и трудностей.

Уважаемые мусульмане!

В связи с введенными ограничениями из за пандемии коронавирусной инфекции праздничные намазы в стране не совершались на Старой площади столицы. Сегодня, продолжая традицию, я дал разрешение провести праздничный айт намаз на площади, и, Слава Всевышнему, мы вновь встречаемся в праздничном настроении. Ведь свобода является главной ценностью нашего народа. Поэтому мы стремимся укреплять демократию и единство нашего народа, межконфессиональное и межэтническое согласие, защищать свободу вероисповедания, свободу слова и права человека.

Как сказано в Коране: "Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах", в этот день намаза хочу призвать вас оказывать помощь слабым, укреплять родственные и дружественные узы. Глубоко верю, что эти благие дела станут причиной для довольства Всевышнего, а для нашей страны будет вкладом в ее дальнейшее развитие. Пусть Всевышний дарует каждому дому благо, счастье и тепло, а нашей стране – изобилие, развитие, успех, народу – единство, мир и согласие на Земле. С праздником Орозо айт!" - сказал президент.