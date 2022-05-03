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Племянник Елбасы Ербол Назарбаев уволен из антикоррупционной службы РК

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- Канат Кожоев
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Ербол Назарбаев уволен из органов антикоррупционной службы 14 апреля, пишет "Власть" со ссылкой на сегодняшнее сообщение ведомства.

"26 января 2022 года приказом председателя агентства Назарбаев Е. освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя специального департамента агентства. 14 апреля 2022 года уволен из органов Антикоррупционной службы", - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Ранее в казахских соцсетях распространилось видео, на котором полиция проверяет автомобиль с тонированными стеклами. Владелец и водитель автомобиля, как утверждается, – сотрудник антикоррупционной службы, сын брата первого президента Казахстана Болата Назарбаева


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URL: https://www.vb.kg/417623
Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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