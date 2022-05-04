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Так что это за история с еврейскими корнями Гитлера?

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Главный дипломат России Сергей Лавров невзначай и со скандалом оживил потухушую околонаучную дискуссию о еврейских корнях в происхождении Гитлера. Сам признал, что может ошибиться - но примерно понятно, что министр читал, пишет издание Фонтанка.

Знаковую реплику глава МИД произнес в интервью итальянской Mediaset в ответ на тезис о том, что сложно представить нацификацию страны, где сам президент является евреем (имеется в виду Украина и Владимир Зеленский). "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", - заявил министр.

Реакция не заставила себя ждать: израильский коллега Лаврова Яир Лапид назвал эти слова исторической ошибкой, а обвинения евреев в антисемитизме - "самым низменным уровнем расизма". Посла России в Израиле вызвали для получения объяснений. Глава "Яд ва-Шем" Дани Даян охарактеризовал заявление Лаврова как опасное и заслуживающее всякого осуждения.

Сам по себе кейс с происхождением Гитлера много раз обсуждался - новизна момента в том, что теперь его решил обсудить министр иностранных дел Сергей Лавров. Дело в том, что когда в 1837 году на свет появился отец Адольфа Гитлера Алоис Шикльгрубер, в местной книге записи рождений графа с указанием имени его собственного отца осталась незаполненной. По сути, он был незаконнорожденным и получил фамилию своей матери - служанки Марии Анны Шикльгрубер. Иоганн Георг Гидлер, за которого она вышла замуж через несколько лет, был лишь отчимом, воспитывал мальчика и вовсе брат Гидлера - Иоганн Непомук Гюттлер. Когда он, спустя много лет, решил официально усыновить уже взрослого приемного сына, то, как говорится в известной монографии Иоахима Феста, явился с сопровождающими в дом местного пастора, после чего тот задним числом внес изменения в книгу актов гражданского состояния: теперь выходило, что Иоганн Георг якобы признал свое отцовство при жизни (к тому времени он давно скончался). Правда, Фест пишет, что вместо подписей свидетели ставили крестики, да и вообще всё происходило явно мимо всех формальных требований.

Таким образом, личность деда Адольфа Гитлера не установлена документально, что давало неограниченный простор для спекуляций, вплоть до фамилии Ротшильд, - тем более что сам Гитлер этой темы избегал.

Более четкое направление этим спекуляциям задала записка Ганса Франка, адвоката Гитлера и в определенный момент - генерал-губернатора оккупированных польских областей. Он составил ее уже в ходе Нюрнбергского процесса, утверждая, что еще в начале тридцатых его допустили к двусмысленной переписке фюрера с родственниками - в ней содержались намеки на шантаж и на некоторые факты семейной биографии Гитлеров. Франку якобы дали задание разобраться в этой истории, и он нашел подтверждение того, что Анна Мария Шикльгрубер состояла в отношениях с хозяином дома, где работала служанкой, - евреем по фамилии Франкербергер из города Граца. И тот даже якобы платил ей алименты. Это вызвало многолетние споры - жила ли действительно бабка Гитлера в Граце в это время, жил ли там Франкербергер в это время и жили ли там вообще евреи в это время. Никаких фактических подтверждений еврейского происхождения Гитлера в итоге так и не появилось.

Тем не менее вопрос происхождения Гитлера многим не дает покоя до сих пор. В частности, в журнале Knack был опубликован материал журналиста Поля Мулдерса и историка Марка Вермирена. Его авторы утверждали, что сумели получить доступ к образцам ДНК четырех десятков родственников Гитлера и обнаружили там хромосомы гаплогруппы E1b1b. Даже если принять это за основу, само по себе наличие таких хромосом ничего не доказывает, так как их можно найти далеко не только у семитской группы. Видимо, кому-то этих аргументов хватает и для кого-то это вообще имеет значение.


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URL: https://www.vb.kg/417635
Теги:
Израиль, Россия, Сергей Лавров, скандал
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