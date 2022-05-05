Алмасбек уулу Сонколбек стал лауреатом III премии международного конкурса

Солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева Алмасбек уулу Сонколбек стал лауреатом III премии VI Международного конкурса дирижеров и вокалистов имени Мукана Тулебаева "Кестели орамал". Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

Творческое состязание, посвященное творчеству выдающегося казахского композитора, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, проходило в Казахстане.

Другой наш соотечественник - заслуженный артист Кыргызской Республики Тилек Найманбаев - также достойно представил родную страну. Тилек работал в жюри этого престижного международного конкурса.