Ветераны ВОВ получат ко Дню Победы по 100 тысяч сомов

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев посетил в городе Кара-Балте ветерана Великой Отечественной войны Николая Соколова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр поздравил ветерана с наступающим праздником 9 Мая.

"Как сказал глава государства, мы не должны забывать свою историю. С той войны не вернулся каждый третий уроженец тогда Киргизской ССР. Сегодня мы – дети, внуки, правнуки бережно храним память о той победе.

Оставшиеся ветераны получают максимальное внимание от государства. К 9 Мая инвалидам и участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда указом президента будет выплачено по 100 тысяч сомов", - пояснил Кудайберген Базарбаев.

Николай Соколов поделился воспоминаниями, как ушел на фронт в 17 лет и служил на Белорусском фронте. Ветеран показал военные фотографии и рассказал, за что был награжден орденом Отечественной войны II степени