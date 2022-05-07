Медиация дает возможность найти решение самим участникам конфликта

Юристы, адвокаты, журналисты и психологи в эти выходные изучают основы медиации в Республиканском центре медиации.

"В нашей стране действует закон о медиации с 2019 года, и это само по себе уже достижение. Но когда на наши тренинги приходят представители юридического, адвокатского корпуса, они "сканируют" существующее законодательство в области медиации с точки зрения своей реальной практики. Мы прислушиваемся к замечаниям и предложениям. И рассказываем, в свою очередь, какие шаги предприняты для того чтобы сделать медиативную практику в нашей стране более эффективной. Например, сейчас некоторые поправки в законодательство находятся на рассмотрении в Жогорку Кенеше", - рассказала корреспонденту vb.kg руководитель центра медиации Гульсина Кожоярова.

Она отметила, что Центр медиации старается информировать о преимуществах Медиации и плюсах для государства - например, передавая дела в медиацию, суды освобождают время для качественного изучения более серьезных трудных дел.

"Мы проводим курсы,. семинары для судей, адвокатов, и эта работа приносит свою результаты. У прошедших медиативную переподготовку судей уже не нет предубеждения в том что медиация может лишить их работы. Или быть медиатором может каждый. И сами судьи в своей практике также применяют элементы медиации уже автоматически", - сказала Кожоярова.

По ее словам, в процессе обучения участники тренинга пытаются освоить большой объем информации из области психологии, права, медиации.

"Учимся слушать и слышать, понимать людей заново, снимать с себя шапку категоричных судей. Важно понимание того, что медиация дает возможность сторонам услышать друг друга и самим найти решение вопроса, который люди в семье или на работе не могли найти годами. Очень важно понимать важность стремления найти выход приемлемый для обеих сторон. Это пригодится в работе", - объясняют участники тренинга.