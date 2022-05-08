Погода
$ 82.35 - 83.35
€ 85.26 - 86.26

Туркменистан созвал ученых, чтобы потушить "Врата ада"

240  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

23 июня в Ашхабаде состоится Международная научная конференция "Сокращение выбросов в окружающую среду в условиях добычи углеводородов и перспективы управления газовым кратером Дарваза". Мероприятие организовано компанией "Туркмен форум" в сотрудничестве с национальными нефтяными компаниями Туркменистана, сообщает издание Orient.

В конференции примут участие представители правительства Туркменистана, руководители национальных и международных нефтегазовых компаний, высшее руководство энергетических организаций, а также крупных международных институтов и исследовательских центров.

На форуме будут обсуждаться инновационные технологии и ноу-хау в добыче углеводородов и снижении выбросов попутных газов, энергетические проекты новой эры, перспективы управления газовым кратером в Дарвазе, международный опыт в продвижении чистой энергии и новое климатическое финансирование, доступное для энергетического сектора Туркменистана.

Планируется, что конференция будет проводиться ежегодно для обсуждения экологических проблем, стоящих перед нефтегазовым сектором Туркменистана, а также укрепления международного сотрудничества.

Газовый кратер Дарваза находится в 90 километрах от аула Ербент в Дашогузском велаяте Туркменистана. Местные жители и путешественники называют его "Дверью в преисподнюю", или "Вратами ада". Диаметр кратера составляет приблизительно 60 метров, глубина - около 20 метров. Появился в 1971 году в результате раскопок и бурения геологами разведочной скважины. С тех пор природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днем и ночью.

В январе 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов поручил найти с помощью ученых способ потушить кратер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417731
Теги:
Туркменистан, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  