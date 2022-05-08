Погода
$ 82.35 - 83.35
€ 85.26 - 86.26

Школа №40 в Бишкеке будет расширена

126  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

7 мая мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров заложил капсулу в основание дополнительного учебного корпуса к школе №40, которая находится в западной части столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека

В своём выступлении мэр напомнил, что глава государства поставил перед городскими властями задачу завершить строительство 16 школ и 5 детских садов в течение 5 месяцев.

"Дорогие горожане! Просим с пониманием отнестись к проводимым строительным работам и немного потерпеть. Мы попросили строителей работать в две, а то и в три смены, чтобы завершить строительство корпуса в срок. Мы стремимся создать условия для подрастающего поколения, чтобы они смогли получить качественное образование, а педагоги – хорошие условия работы", - отметил градоначальник.

В планах возвести трехэтажное здание с подвальным этажом, Т-образной формы на 550 ученических мест. В здании разместят служебные, подсобные помещения, санузлы, учебные классы и кабинеты.

В стоимость строительства корпуса включены и строительство газовой котельной, наружных инженерных сетей, наружная, внутренняя отделка и благоустройство территории.

Общая площадь земельного участка, где будет построен корпус 1,52 га, а площадь застройки 2009,40 м2.

Подрядная организация, которая будет строить дополнительное учебное помещение ОсОО "СК Лидер Хаус".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417741
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  