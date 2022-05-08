Школа №40 в Бишкеке будет расширена

7 мая мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров заложил капсулу в основание дополнительного учебного корпуса к школе №40, которая находится в западной части столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека

В своём выступлении мэр напомнил, что глава государства поставил перед городскими властями задачу завершить строительство 16 школ и 5 детских садов в течение 5 месяцев.

"Дорогие горожане! Просим с пониманием отнестись к проводимым строительным работам и немного потерпеть. Мы попросили строителей работать в две, а то и в три смены, чтобы завершить строительство корпуса в срок. Мы стремимся создать условия для подрастающего поколения, чтобы они смогли получить качественное образование, а педагоги – хорошие условия работы", - отметил градоначальник.

В планах возвести трехэтажное здание с подвальным этажом, Т-образной формы на 550 ученических мест. В здании разместят служебные, подсобные помещения, санузлы, учебные классы и кабинеты.

В стоимость строительства корпуса включены и строительство газовой котельной, наружных инженерных сетей, наружная, внутренняя отделка и благоустройство территории.

Общая площадь земельного участка, где будет построен корпус 1,52 га, а площадь застройки 2009,40 м2.

Подрядная организация, которая будет строить дополнительное учебное помещение ОсОО "СК Лидер Хаус".