Ушла из жизни председатель общества блокадников в КР Анна Кутанова

Скончалась председатель общества блокадников Ленинграда в КР Анна Кутанова, сообщил в Facebook ее сын Марат.

Анна Кутанова (в девичестве Иванова) родилась 18 января 1930 года, в 1941 году жила на Васильевском острове в Ленинграде.

Детство Анны Алексеевны закончилось с началом войны. В 11-летнем возрасте в осаждённом Ленинграде возглавляла отряд сверстников, выполняла роль связиста, носила донесения в штаб, дежурила на крышах и гасила зажигательные бомбы, очищала чердаки от разного хлама, ухаживала за больными стариками и маленькими детьми, рыла траншеи.

В 1953-м переехала во Фрунзе (Бишкек) после окончания Ленинградского финансово-экономического института имени Н.А.Вознесенского. Здесь встретила свою любовь, создала семью и основала общество блокадников Ленинграда в 1994 году.

Мэрия Бишкека выразила глубокие соболезнования родным и близким Анны Кутановой. За активную жизненную позицию Кутанова неоднократно награждалась различными медалями и орденами. Среди них орден "Данк" (орден Славы), медали "Почетный гражданин Бишкека", "Памяти героев Отечества", Жукова и юбилейными медалями, связанными с Победой в Великой Отечественной войне. Мэрия Бишкека выражает глубокие соболезнования родным и близким Анны Кутановой.

"Анна Алексеевна - пример бесконечной стойкости, безграничного мужества и волевого характера. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда", - говорится в сообщении мэрии.

"Вечерний Бишкек" также выражает соболезнования семье Анны Алексеевны.