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Сотрудники аппаратов Омбудсмена Кыргызстана и Дании обменялись опытом

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В период майских выходных сотрудники аппарата Омбудсмена КР посетили Данию, где состоялся обмен опытом с сотрудниками датского Омбудсмена и институтом по правам человека по наилучшим практикам защиты прав человека и продвижения международных стандартов соблюдения прав и свобод граждан в работе государственных и муниципальных органов. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена КР.

"В настоящее время перед командой института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР стоит задача поднять на новый уровень важность и ценность прав человека в Кыргызстане, когда не только государственные и муниципальные служащие, но и каждый простой гражданин будет уважать права и свободы человека, выполнять свои обязанности по построению правового прогрессивного государства.

Укрепление роли Акыйкатчы (Омбудсмена) КР на международной арене среди национальных правозащитных учреждений и международное признание является стратегической задачей для Акыйкатчы (Омбудсмена) КР.

Руководитель Датского института по правам человека Луис Холк и заместитель Датского Омбудсмена Клаус Хеде выразили готовность и заинтересованность в постоянном сотрудничестве и институциональном развитии и укреплении мандата Института Омбудсмена КР.

В ходе поездки, помимо обмена опытом, был достигнут ряд двусторонних договоренностей по внедрению автоматизированных систем приема жалоб и заявлений по нарушениям прав человека, повышению эффективности системы их рассмотрения, а также подготовке аналитических данных по оценке соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Кыргызской Республике.

Датский опыт использования искусственного интеллекта в информировании общества о международных обязательствах каждой страны мира по целям устойчивого развития будет адаптирован Институтом Омбудсмена КР для использования в системе мониторинга и оценки исполнения национальных и международных планов, рекомендаций по защите прав человека государственными и муниципальными органами Кыргызстана.

Справочно: В Королевстве Дании работает Датский Омбудсман и Датский институт по правам человека, где Омбудсмен является парламентским органом, осуществляющим c 1955 г. рассмотрение жалоб по нарушениям прав человека со стороны государственных органов. В свою очередь, Датский институт по правам человека осуществляет функции по продвижению и защите права человека в Дании и на международном уровне. При этом, деятельность как Датского Омбудсмана, так и Датского института по правам человека финансируется государством. Сотрудничество Национальных правозащитных органов (Омбудсменов) Кыргызской Республики и Королевства Дании осуществляется в рамках проекта "Верховенство права в Кыргызской Республике, Фаза-2" Делегации Европейского Союза в КР".


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URL: https://www.vb.kg/417757
Теги:
омбудсмен, Кыргызстан
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