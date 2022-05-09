Руководство МВД поздравило участников и тружеников тыла ВОВ

Первый заместитель министра внутренних дел полковник милиции Адылбек Бийбосунов посетил и поздравил с 77 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, ветеранов Садыра Мамбетходжаева и Туркенакуна Бейшенбаева, а также труженика тыла Чоюнбека Сагынбаева и вдову участника ВОВ Динару Накирову.

Во время посещения Адылбек Бийбосунов поздравил ветеранов с предстоящим праздником победы и отметил, что большую лепту в поражение фашизма внесли и те люди, которые в тылу своим трудом ковали общий вклад для победы.

В этот же день поздравления принимал труженик тыла Чоюнбек Сагынбаев. Он родился в 1931 году, и хорошо помнит голодные и холодные военные годы, когда приходилось работать от зари до зари. В послевоенные годы Чоюнбек Сагынбаев окончил Высшую школу милиции, и много лет отдал службе в органах внутренних дел.

Начинал простым участковым инспектором, инспектором уголовного розыска, дорос до заместителя начальника Ошского УВД, откуда и вышел на пенсию в звании полковника милиции. Много было героических эпизодов за время его службы в органах, о которых он может рассказывать часами.

Несмотря на почтенный возраст, ветераны встретили замглавы МВД приветствием, как принято в войсковых частях. За чашкой чая делились

воспоминаниями, показывая свои фотографии, на которых и они, и семья, и солдаты-товарищи, и односельчане, ушедшие на фронт безвозвратно.

Труженики тыла и вдовы участников ВОВ поблагодарили милиционеров за оказанное внимание и пожелали успехов в службе.

От имени министра внутренних дел и отдельно от администрации президента ветеранам и труженикам тыла вручили подарки и денежные премии.

Подобные мероприятия проходят во всех регионах республики, начальники областных, городских управлений внутренних дел поздравляют участников ВОВ.