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Президент поздравил банковских работников с профессиональным праздником

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- Канат Кожоев
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 10 мая, поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником.

Приводим текст поздравления главы государства:

"Уважаемые работники банковского сектора!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем банковского работника!

Банковской сфере отводится значительная роль в социально-экономическом развитии страны.

В последние годы экономика Кыргызской Республики продолжает развиваться под влиянием негативных последствий пандемии COVID-19, а также сталкивается с новыми вызовами, связанными с геополитическими событиями в мире.

В условиях глобальной политической и экономической нестабильности основные показатели деятельности финансово-кредитных организаций Кыргызстана свидетельствуют о достаточном запасе прочности, что позволяет сохранить устойчивость банковского сектора в целом.

Банковскому сектору отводится большая роль в обеспечении доступности финансовых услуг для каждого гражданина по традиционным и цифровым каналам, формировании устойчивой и надежной системы, способной обеспечить своевременное финансирование отраслей экономики и населения, осуществлении эффективной мобилизации внутренних финансовых ресурсов и оказании банковских услуг, соответствующих потребностям населения.

Учитывая новые глобальные вызовы, нам всем предстоит решать качественно новые задачи по развитию зеленой, цифровой, креативной экономики, цифровой трансформации финансового рынка и внедрению цифровой валюты.

В свете реализации антикризисных мер, направленных на поддержку и восстановление экономики наряду с краткосрочными целями, необходимо проводить активную работу, способствующую долгосрочному экономическому росту. Задача банковского сектора заключается в продолжении кредитования реального сектора экономики, обеспечении благоприятных условий для заемщиков и вкладчиков, повышении качества банковских услуг, и развитии национальной платежной системы с применением инновационных технологий.

Уверен, что благодаря профессионализму, добросовестности и творческому подходу работников банковского сектора будут реализованы приоритетные цели и задачи по укреплению финансового благополучия граждан и стабильности государства.

Уважаемые работники банковской сферы!

Еще раз поздравляю с вашим профессиональным праздником!

Желаю вам здоровья, успехов в работе и благополучия в семьях!".


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URL: https://www.vb.kg/417796
Теги:
банковский сектор, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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