В Кеминском районе задержан подозреваемый в краже лошади

ГУВД Чуйской области сообщает о задержании подозреваемого в похищении лошади.

Уточняется, что 7 мая 2022 года в органы внутренних дел Кеминского района с заявлением обратился К.С., 1989 года рождения о принятии мер в отношении неизвестного лица, который в ночь на 7 мая текущего года украл лошадь с седлом.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области ОВД Кеминского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и доставлен в следственную службу А.Ы., 2002 года рождения.

В настоящее время украденная лошадь возвращена владельцу.

Досудебное производство продолжается.