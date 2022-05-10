В Кеминском районе задержан подозреваемый в краже лошади

ГУВД Чуйской области сообщает о задержании подозреваемого в похищении лошади.
Уточняется, что 7 мая 2022 года в органы внутренних дел Кеминского района с заявлением обратился К.С., 1989 года рождения о принятии мер в отношении неизвестного лица, который в ночь на 7 мая текущего года украл лошадь с седлом.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ.
В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области ОВД Кеминского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и доставлен в следственную службу А.Ы., 2002 года рождения.
В настоящее время украденная лошадь возвращена владельцу.
Досудебное производство продолжается.