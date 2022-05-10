Погода
$ 82.60 - 83.60
€ 85.26 - 86.26

В Кеминском районе задержан подозреваемый в краже лошади

285  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГУВД Чуйской области сообщает о задержании подозреваемого в похищении лошади.

Уточняется, что 7 мая 2022 года в органы внутренних дел Кеминского района с заявлением обратился К.С., 1989 года рождения о принятии мер в отношении неизвестного лица, который в ночь на 7 мая текущего года украл лошадь с седлом.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области ОВД Кеминского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан и доставлен в следственную службу А.Ы., 2002 года рождения.

В настоящее время украденная лошадь возвращена владельцу.

Досудебное производство продолжается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417802
Теги:
ГУВД, кража, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  