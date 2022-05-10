Задержан мужчина, избивший водителя грузовика в селе Маловодном

Подозреваемый в по факту угроз и нанесения телесных повреждений на посту весового контроля в селе Маловодное задержан и водворен в ИВС. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Ранее в сети распространилось видео, в котором на посту весового контроля села Маловодное Сокулукского района неустановленный мужчина материт водителя большегрузного автомобиля и бьет его в лицо.

"Кроме этого, он угрожал физической расправой и другим водителям, если они будут понижать цены на перевозку грузов", - говорится в сообщении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЖУИ ОВД Сокулукского района. По данному факту сотрудниками милиции были доставлены в органы внутренних дел трое мужчин. В последующем материалы были зарегистрированы в АИС ЕРП по статье "Хулиганство".

Подозреваемым оказался 30-летний Ч.Д., который 9 мая 2022 года был водворен в ИВС ОВД Сокулукского района.

В настоящее время по материалам дела проводятся все необходимые следственные и оперативные мероприятия. Досудебное производство продолжается.