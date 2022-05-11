В Джалал-Абаде состоялся автопробег, посвященный Дню Победы

Ассоциация Славянская диаспора по Джалал-Абадской области провела автопробег, посвященный празднованию 77-й годовщине в Великой Отечественной войне.

Сама программа праздника получилась очень насыщенной, и это вполне оправдано. По данным поисковых отрядов, тысячи воинов, в том числе из Джалал-Абадской области, принимали участие в Великой Отечественной войне. При этом многие до сих пор считаются пропавшими без вести. В этой связи проводится активная работа по поиску данных по уточнению мест захоронений воинов в филиале поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" совместно с Минобороны и местными администрациями.

- Массовые мероприятия ко Дню Победы - дань уважения всем воевавшим с фашизмом, - говорят джалалабадцы.

Еще накануне состоялось несколько конкурсов песен, в области организовали и с душой провели акцию "Огонь Памяти". Огонь от могилы неизвестного солдата был передан в несколько населенных пунктов Кыргызстана. Так, ветеран войны из Сузакского района признался, что всю жизнь мечтал попасть в Москву, на Красную Площадь, чтобы постоять у Вечного огня. И теперь он счастлив, огонь "пришел" в Джалал-Абад.

В день праздника напротив областного драматического театра "Барпы" стартовала праздничная программа: исполняли песни фронтовых лет, провели флешмоб "Мир без войны". На площади работала полевая кухня, как во времена ВОВ. По улицам города прошел "Бессмертный полк".

А затем по улицам города провели автопробег, который организовало Общественная организация "Славянская диаспора".

- Нельзя забывать подвиг дедов, их солдатский подвиг, подвиг тыловиков Киргизской ССР. Этот день - возможность вспомнить своих родных, подвиг целого народа, напомнить молодым, что нельзя переписывать историю, нельзя сносить памятники погибшим - это кощунство, нельзя глумиться над памятью. И молодые должны видеть наше отношение - это и есть формирование патриотических ценностей в обществе. И мы видим, как люди откликаются, спрашивают, когда будут проводиться мероприятия, - рассказал руководитель ОО "Славянская диаспора" по Джалал-АБадской области Виктор Малюженко.