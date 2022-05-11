Погода
$ 82.60 - 83.60
€ 85.26 - 86.26

Сотрудники СИЗО-1 провели в Бишкеке грандиозное футбольное первенство

137  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На столичном стадионе "Трудовые резервы" состоялись ставшие уже традиционными футбольные матчи в честь ветеранов.

Открывая эти ежегодные весенние соревнования мастеров кожаного мяча из учреждения № 21, первый заместитель председателя службы исполнения наказаний полковник в/с Кемель Садыков отметил, что данное спортивно-культурное мероприятие служит целям воспитания командного духа, укрепляет физическое здоровье персонала изолятора, способствует морально-нравственному развитию всего коллектива.

В юбилейном, десятом по счету турнире приняли участие 6 команд, сформированные из сотрудников дежурных смен и офицерского состава. В итоге жаркой борьбы офицерская сборная заняла 1-е место и кубок с грамотой от руководства СИН.

Также в качестве наград для призеров были предусмотрены денежные призы и даже путевки для отдыха в Чолпон-Ате.

Помимо этого, награды получили победители в различных номинациях. Лучшим вратарем стал прапорщик в/с Семетей уулу М. Лучший нападающий - лейтенант в/с Акеров К. Лучший защитник - сержант в/с Доолотбеков Ж.

Кстати, пока мужчины гоняли мяч, для членов их семей и детей тоже были организованы веселые состязания с призами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/417848
Теги:
ГСИН, спорт, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  