Сотрудники СИЗО-1 провели в Бишкеке грандиозное футбольное первенство

На столичном стадионе "Трудовые резервы" состоялись ставшие уже традиционными футбольные матчи в честь ветеранов.

Открывая эти ежегодные весенние соревнования мастеров кожаного мяча из учреждения № 21, первый заместитель председателя службы исполнения наказаний полковник в/с Кемель Садыков отметил, что данное спортивно-культурное мероприятие служит целям воспитания командного духа, укрепляет физическое здоровье персонала изолятора, способствует морально-нравственному развитию всего коллектива.

В юбилейном, десятом по счету турнире приняли участие 6 команд, сформированные из сотрудников дежурных смен и офицерского состава. В итоге жаркой борьбы офицерская сборная заняла 1-е место и кубок с грамотой от руководства СИН.

Также в качестве наград для призеров были предусмотрены денежные призы и даже путевки для отдыха в Чолпон-Ате.

Помимо этого, награды получили победители в различных номинациях. Лучшим вратарем стал прапорщик в/с Семетей уулу М. Лучший нападающий - лейтенант в/с Акеров К. Лучший защитник - сержант в/с Доолотбеков Ж.

Кстати, пока мужчины гоняли мяч, для членов их семей и детей тоже были организованы веселые состязания с призами.