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Акылбек Жапаров: Мы предлагаем сделать жилые дома бедных энергоэффективными

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Кабинет министров Кыргызстана готовит ряд программ в разных сферах для сокращения уровня бедности в республике. Об этом, выступая на Бишкекском форуме человеческого развития, рассказал глава кабмина Акылбек Жапаров.

"Мы предлагаем в борьбе с бедностью сделать жилые дома бедных энергоэффективными. В этом им будут помогать правительство и наши богатые граждане, и плюс мы предлагаем установить солнечные панели. Правительство будет выкупать выработанную электроэнергию по 5 сомов за киловатт", - сказал Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул, что правительство готово платить и по 6, 7, 8 сомов за киловатт, чтобы люди смогли получать гарантированный доход.

При борьбе с бедностью кабмин особый акцент делает на сфере образования. По словам Жапарова, перед Министерством образования поставлена задача, что каждый школьник к окончанию 9-го класса должен разбираться в гидравлике, информационных технологиях и знать иностранные языки - русский и английский.

"Это позволит нашим молодым людям быть востребованными специалистами во всем мире, работать на иностранные компании, находясь у себя дома", - продолжил Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул, что ни один человек не хочет быть бедным. Правительство обязано дать людям "удочку", которая позволит им позаботиться о своем благосостоянии.

Отметим, Всемирный банк спрогнозировал возможный рост бедности в КР с 20 до 38%.

Источник: akchabar.kg


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URL: https://www.vb.kg/417857
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, Кабинет министров
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