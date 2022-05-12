В Бишкеке ищут сына полка Славика Кулешова из Беларуси

В поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратились дочери фронтовика-фрунзенца Виктора Александровича Кулешова, который во время боев в Беларусии усыновил сына полка Славика.

После войны фронтовик привозил его домой в отпуск на улицу Алаарчинскую города Фрунзе. А через год мальчика направили в суворовское училище в Ташкент, и после этого связь с ним прерывается. Дочери фронтовика просят поисковиков найти Славика, чтобы прояснить что же произошло в 1946 году. Из зацепок – только фотография Славика Кулешова и приемного отца Виктора Кулешова.

Хотя три дочки фронтовика родились уже после войны и Славика помнить не могут, но его фотографии с отцом и с берлинскими девочками в семье хранятся бережно много лет, и история о нем рассказывается всем внукам.

- Мы всегда обсуждаем эту историю с сестрами с какой-то горечью. Нам кажется Славик обиделся на нашего отца за то, что он после войны и после службы в комендантском подразделении в городе Веймер отвез его в Ташкентское суворовское училище. После этого они никогда не виделись, насколько мы знаем. Возможно, со Славиком что-то случилось, может он поменял фамилию, или просто не простил "предательства своего старшего друга-фронтовика"? Но мы видели, что отец переживал и себя винил. Потом , когда мы подросли, мы направляли запросы в Ташкент, но нам пришел сухой ответ: "информацией не располагаем". Интернета тогда не было. В каком именно населенном пункте проживал Славик, где пересеклись судьбы нашего отца и мальчика – не знаем. Отец умер в 1973 году, – рассказывают они.

Дочки фронтовика говорят о том, что они хотят рассказать своему названному брату, что как трудно было их отцу. У него на руках оставалось трое детей с супругой, и их с трудом удавалось прокормить. Возможно, это и заставило его отвезти подростка в суворовское училище".

Поисковики выяснили, что Виктор Александрович Кулешов настоящий боевой офицер, который четырежды был ранен и три из них тяжело. По документам за время боев старший лейтенант Кулешов дважды награжден орденами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, медалью "За отвагу". Нашелся обрывок справки из госпиталя, что "старший лейтенант Кулешов нарушал режим госпиталя." Видимо, был боевым, непоседливым, рвался на фронт. Его отец Кулешов Александр Илларионович, 1903 года рождения, пропал без вести в 1943 году.

На момент усыновления Славику судя по фотографиям было около лет 11-12. Одна надежда на то, что фото увидят потомки однополчан Виктора Кулешова либо самого самого Славика Кулешова. Не исключено, что он поменял фамилию.

Также надежда, что в архивных документах по комендатуре города Веймера за 1945-1946 годы найдутся упоминания о сыне полка Вячеславе Кулешове или в военном архиве Узбекистана сохранились документы воспитанников Суворовского училища.

Помогите нам поделиться этой историей. Связаться можно с поисковым движением "Наша Победа-Бидин Жениш"

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