В Таласе пройдет международный айтыш, посвященный юбилею поэта Б.Сарногоева

В Таласе пройдет международный айтыш, посвященный 90-летию известного поэта Байдылды Сарногоева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Организаторами мероприятия выступают министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, полномочное представительство президента в Таласской области, кыргызский национальный театр "Манас" и республиканский общественный фонд "Айтыш".

Финальная часть айтыша пройдет 15-16 мая в Таласе в драматическом театре имени Капара Медетбекова.

Справка "ВБ": кыргызский народный поэт Байдылда Сарногоев начал свое творчество в 50-х годах прошлого века и стал любимым поэтом среди ценителей поэзии. Его книги "Ак калпак" и "Отчет с перевала" были очень популярными. В каждой строчке стихов Сарногоева прослеживается кыргызский характер и особенности. Он писал свои творения в национальном колорите.