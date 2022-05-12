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В Таласе пройдет международный айтыш, посвященный юбилею поэта Б.Сарногоева

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- Назгуль Абдыразакова
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В Таласе пройдет международный айтыш, посвященный 90-летию известного поэта Байдылды Сарногоева. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

Организаторами мероприятия выступают министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, полномочное представительство президента в Таласской области, кыргызский национальный театр "Манас" и республиканский общественный фонд "Айтыш".

Финальная часть айтыша пройдет 15-16 мая в Таласе в драматическом театре имени Капара Медетбекова.

Справка "ВБ": кыргызский народный поэт Байдылда Сарногоев начал свое творчество в 50-х годах прошлого века и стал любимым поэтом среди ценителей поэзии. Его книги "Ак калпак" и "Отчет с перевала" были очень популярными. В каждой строчке стихов Сарногоева прослеживается кыргызский характер и особенности. Он писал свои творения в национальном колорите.


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URL: https://www.vb.kg/417881
Теги:
Министерство культуры и туризма, Таласская область, поэт
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