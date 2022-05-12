Минсельхоз: Саранча покрыла более 9 тысяч гектаров земли

В Кыргызстане проводят очистку от саранчовых территорий с помощью специального оборудования и техники. Об этом сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, сейчас саранча покрывает более 9000 гектаров земли по всей стране. Из них 8,9 тысячи гектаров приходится на Ноокенский, Сузакский и Аксыйский районы Джалал-Абадской области, около одной тысячи гектаров - на Лейлекский район Баткенской области.

По словам специалистов, в этом году саранча зарегистрирована в местах, где раньше ее не было. Отметим, что в Кыргызстане есть шесть видов саранчи, которые повреждают посевы, в основном в Ферганской долине и на границе с Казахстаном.