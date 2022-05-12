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Минсельхоз: Саранча покрыла более 9 тысяч гектаров земли

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- Бактыгуль Акжолова
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В Кыргызстане проводят очистку от саранчовых территорий с помощью специального оборудования и техники. Об этом сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, сейчас саранча покрывает более 9000 гектаров земли по всей стране. Из них 8,9 тысячи гектаров приходится на Ноокенский, Сузакский и Аксыйский районы Джалал-Абадской области, около одной тысячи гектаров - на Лейлекский район Баткенской области.

По словам специалистов, в этом году саранча зарегистрирована в местах, где раньше ее не было. Отметим, что в Кыргызстане есть шесть видов саранчи, которые повреждают посевы, в основном в Ферганской долине и на границе с Казахстаном.


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URL: https://www.vb.kg/417884
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, саранча
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