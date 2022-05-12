Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы стабильная

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что по состоянию на сегодня, 12 мая, обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная.

Вчера, 11 мая, примерно в 20:30 в местности Кароол-Дөбө Чон-Алайского района Ошской области 8 граждан Кыргызской Республики (жители населенного пункта Карамык) на автомашине Toyota-Estima незаконно пересекли кыргызско-таджикскую госграницу и проехали на территорию Таджикистана к месту службы пограничного наряда ПВ ГКНБ РТ.

Граждане Кыргызстана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали высказывать таджикским пограничникам свое недовольство по различным вопросам.

Благодаря умелым и слаженным действиям пограничного наряда ПС ГКНБ Кыргызской Республики, который нес службу на этом участке, граждане Кыргызстана были возвращены на территорию Кыргызстана и переданы сотрудникам территориального подразделения МВД КР для разбирательства.

Незамедлительно состоялась встреча помощников пограничных представителей Кыргызской Республики по Ошскому направлению и Республики Таджикистан по Лахшскому направлению, в ходе которой Стороны договорились не допускать подобные случаи, а также оперативно решать возникшие вопросы в случае изменения обстановки на совместно охраняемой границе.