Открыта регистрация участников сессий Евразийского экономического форума

26 мая в Бишкеке пройдет первый Евразийский экономический форум. Уже открыта регистрация участников тематических сессий. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Главная тема форума - "Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности". В эпоху перемен и глобальных потрясений евразийская интеграция создает успешный фундамент для экономического роста и развития. Намеченный экономический форум должен вновь продемонстрировать это.

На официальном сайте Евразийского экономического форума forum.eaeunion.org открыта регистрация участников тематических сессий форума.

Программа форума включает в себя проведение пленарного заседания с участием глав государств ЕАЭС и Председателя Коллегии ЕЭК, а также шести панельных дискуссий:

"Перспективы стратегического развития евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений"; "Финансовые рынки и институты развития: возможности для макроэкономической стабильности и точки роста экономик стран ЕАЭС"; "Промышленность и АПК как драйверы экономического роста Союза и обеспечения экономической безопасности"; "Энергетическая и транспортная инфраструктура для содействия экономическому развитию и интеграции"; "Цифровая повестка ЕАЭС 2.0"; "Новые направления взаимодействия в ЕАЭС".

Кроме того, в рамках экономического форума запланировано проведение выставки лучших агропромышленных товаров государств-членов Евразийского экономического союза напротив отеля "Орион".

Более подробную информацию о программе, участниках Форума можно узнать на официальном сайте мероприятия, а также подписавшись на страницы в социальных сетях Facebook, Instagram и телеграмм-канал.