В Бишкеке с концертом выступит известный скрипач Даниэль Лозакович

В Большом зале национальной филармонии имени Т. Сатылганова 10 июня состоится концерт известного молодого шведского скрипача Даниэля Лозаковича. Об этом на своей странице сообщила пользовательница фейсбука Zari Tagai

По ее данным, в столице Даниэль Лозакович сыграет скрипичный концерт П.И.Чайковского в сопровождении ГАСО им. А.Джумахматова под руководством народного артиста КР Рахатбека Осмоналиева. В программе также прозвучат увертюры из произведений шведских и кыргызских композиторов. "Билеты совсем скоро поступят в продажу. Об обновлениях сообщим дополнительно" - говорится в публикации.

Стоит отметить что мама Даниэля является уроженкой Кыргызстана.