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В Бишкеке с концертом выступит известный скрипач Даниэль Лозакович

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- Назгуль Абдыразакова
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В Большом зале национальной филармонии имени Т. Сатылганова 10 июня состоится концерт известного молодого шведского скрипача Даниэля Лозаковича. Об этом на своей странице сообщила пользовательница фейсбука Zari Tagai

По ее данным, в столице Даниэль Лозакович сыграет скрипичный концерт П.И.Чайковского в сопровождении ГАСО им. А.Джумахматова под руководством народного артиста КР Рахатбека Осмоналиева. В программе также прозвучат увертюры из произведений шведских и кыргызских композиторов. "Билеты совсем скоро поступят в продажу. Об обновлениях сообщим дополнительно" - говорится в публикации.

Стоит отметить что мама Даниэля является уроженкой Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/417963
Теги:
концерт, Швеция, Кыргызстан, филармония
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