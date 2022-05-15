В столице новобранцы принесли присягу на верность Родине

14 мая в войсковых частях внутренних войск МВД состоялись торжественное мероприятие приведение к военной присяге новобранцев весеннего призыва войсковых частей 702, 707 Внутренних войск МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, перед приведением к присяге, молодые воины в течение месяца прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для прохождения военной службы знания и навыки на занятиях по строевой, физической и огневой подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

Молодых защитников поздравили со знаменательным событием в их жизни заместитель командующего Внутренними войсками полковник Марат Нуралиев, командиры войсковых частей, ветераны Внутренних войск, представители Республиканского комитета солдатских матерей, родные и гости.

Торжественное мероприятие продолжили показательными выступлениями молодых воинов по строевой подготовке, рукопашного боя, барабанщиков и эпизода по задержанию преступников подготовленный за короткий период. По окончании к вниманию молодых солдат был представлен праздничный концерт.