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В трех городах Кыргызстана с размахом отметили День Европы

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в трех городах Кыргызстана - Бишкеке, Оше и Караколе открыли свои двери "Европейские деревни", организованные представительством Евросоюза в КР.

"Европейские деревни" проводятся в Кыргызстане уже в третий раз. Но если раньше с кусочком Европы могли ознакомиться лишь жители столицы, то теперь "Европейские деревни" также открылись и в регионах страны и были проведены с особым масштабом.

Все "Европейские деревни" были объединены одним телемостом Бишкек – Ош – Каракол, празднества транслировались на больших экранах во всех трех городах.

В этом году торжественные мероприятия были приурочены к 30-летию сотрудничества Кыргызстана с Европейским Союзом. И, начиная с этого года, жители других регионов страны будут иметь возможность "побывать" в Европе.

Посол представительства ЕС в Кыргызстане Эдуард Ауэр отметил, что День Европы проводится ежегодно в память о Декларации Шумана от 1950 года.

"Этот документ положил начало стремлению стран - участниц Евросоюза к мирному сотрудничеству и интеграции. КР и ЕС сотрудничают уже 30 лет, и этот праздник - напоминание о мирных намерениях и тесной дружбе между государствами. Первый грант был выдан Кыргызстану в 1992 году и все наши последующие проекты направлены на то, чтобы Кыргызстан мог построить свое свободное и независимое государство. С тех пор наше сотрудничество ежегодно расширяется и Евросоюз оказывает помощь в развитии таких важных сфер как образование, цифровая трансформация, зеленая экономика и др.", - сказал дипломат.

Также посол отметил, что в конце 2022 года ожидается визит президента Садыра Жапарова в Брюссель, что является ярким примером укрепления и развития двухсторонних отношений между Кыргызстаном и Евросоюзом.

В свою очередь первый заместитель главы МИД Айбек Молдогазиев поприветствовал организаторов, гостей и отметил, что проведение такого интересного мероприятия становится для нашего города прекрасной традицией. Он выразил уверенность в том, что партнерские отношения между Кыргызстаном и Европейским Союзом, сложившиеся за годы сотрудничества на принципах взаимного уважения, открытости, взаимопонимания, будут и впредь неуклонно развиваться и укрепляться.

В рамках мероприятия жители Бишкека, Оша и Каракола получили возможность ознакомится с культурой стран - участниц ЕС. 12 стран Евросоюза предоставили свои товары, сувенирную и печатную продукцию, информационные материалы, организовали интерактивные сессии для всех желающих, развлечения для детей, на увлекательных конкурсах были разыграны ценные подарки и призы.

Посетители попробовали традиционные блюда европейской кухни, поучаствовали в красочных шоу-программах, ознакомились с проектами, которые Евросоюз реализует в Кыргызстане. Все желающие могли ознакомиться с проектами и получить ответы на все интересующие вопросы.

С самого начала мероприятие сопровождали песни европейских исполнителей, а также выступления известных местных артистов - Омара, Тамги, Толгонай Арзыкеевой и Combo Band.


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URL: https://www.vb.kg/417976
Теги:
Каракол, Ош, Европейский союз, Бишкек, Кыргызстан
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