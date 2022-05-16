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Марсоход Curiosity обнаружил на Красной планете "дверной проем"

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- Анастасия Карелина
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Космическое агентство NASA опубликовало загадочное фото с Марса. Снимок был сделан марсоходом Curiosity. Об этом сообщает mars.nasa.gov.

На фото, опубликованном NASA, можно легко разглядеть нечто, напоминающее... "дверной проем" в скале. Пользователи социальных сетей уже назвали загадочный объект "входом в другое измерение" или "входом в подземелье".

Прямоугольное отверстие на скале зафиксировала камера Mastcam, установленная на борту.

Сотрудник Марсианской научной лаборатории Ашвин Васавада рассказал, что "это просто пространство между двумя трещинами в скале". По его словам, высота трещины должна составлять около фута (примерно 30 сантиметров), и она расположена в местности, которая образовалась из старых песчаных дюн.

"Трещины, которые мы видим в этой области, как правило, вертикальные. Объект мог возникнуть в результате сдвига блоков пород", - объяснил Ашвин Васавада.

А уфологи сравнивают находку марсохода со входом в египетские гробницы. Скотт С. Уоринг считает, что объект очень похож на вход в гробницу в Долине царей.


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URL: https://www.vb.kg/418016
Теги:
США, Марс, в мире, космос
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