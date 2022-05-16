Улан Ниязбеков: "Милиция должна быть открытой и единой с народом"

Сегодня, 16 мая, министр внутренних дел Улан Ниязбеков провел онлайн-совещание, основными темам которого стали - обеспечение безопасности иностранных туристов и отдыхающих в летний туристический сезон, меры, принимаемые по организации общественной безопасности в период проведения Высшего Евразийского экономического совета.

Обсуждена деятельность служб и управлений МВД, городских и областных руководителей в указанных направлениях, глава МВД Улан Ниязбеков подчеркнул, что на территории Иссык-Кульской области летний туристический сезон официально объявлен открытым, обеспечение безопасности отдыхающих кыргызстанцев и иностранных гостей должно быть на высоком уровне и является одним из приоритетов органов внутренних дел.

"Сотрудники ПСН "Шумкар", Внутренних войск, ГУОБДД, службы охраны и региональные органы внутренних дел в период туристического сезона будут откомандированы в Иссык-Кульскую область для сохранения правопорядка и оказания сервисного обслуживания населению. В целях координации общих усилий, направленных на обеспечение общественной безопасности, во всех городских и областных отделах милиции будут созданы информационные группы. Следует усилить профилактическую работу по пресечению мошенничества, краж денежных средств, имущества у отдыхающих. На должном уровне организовать охрану общественного порядка в общественных местах, на улицах, в местах отдыха и оздоровления, уделять особое внимание профилактике имущественных преступлений, предпринимать все меры по недопущению вовлечения местных и иностранных граждан в криминальную среду", - подчеркнул министр.

Улан Ниязбеков отметил, что для предотвращения хулиганства, грубых нарушений общественного порядка и иных происшествий патрулирование в общественных местах, на улицах, в зонах отдыха должно осуществляться круглосуточно.

В связи с чем глава ведомства поручил всем подразделениям в период туристического сезона работать по четырем основным направлениям.

Первое: обеспечение общественной безопасности, борьба с преступностью на постоянной основе.

В период с 26 по 27 мая взять на контроль проведение специальных мероприятий, связанных с форумом Высшего Евразийского экономического совета. Основная цель мероприятий - предупреждение преступности, пресечение правонарушений в общественных местах, на улицах и в местах массового скопления людей и предоставление качественных сервисных услуг гражданам, обратившимся за помощью.

Кроме того, с началом летнего туристического сезона необходимо учитывать безопасность местного населения и иностранных гостей. Недавно был издан Указ президента "Об обеспечении доступа к пляжным зонам населенных пунктов Иссык-Кульской области". В целях реализации которого совместно с органами власти Иссык-Кульской области, руководителями учреждений, организаций провести разъяснительную работу с владельцами и арендаторами объектов, санаториев, пансионатов, домов отдыха и других пляжных зон.

В местах активного отдыха граждан принять меры по обеспечению безопасности населения и их имущества. Взять на контроль, оперативное решение жалоб и вопросов граждан в рамках законодательства. Совместно с местными органами власти, подразделениями министерств и

ведомств осуществлять в усиленном порядке меры по обеспечению безопасности дорожного движения, предотвращению утопления несовершеннолетних или других несчастных случаев.

Второе: усилить профилактическую и разъяснительную работу с целью предотвращения и пресечения преступлений, инцидентов, негативно влияющих на жизнедеятельность населения.

Не оставлять без рассмотрения заявления гражданин, информировать заявителей о принятых решениях, не допускать общественного недовольства.

В случае если по какому-либо факту возникнет недовольство граждан, то к руководителям ОВД будут применены строгие дисциплинарные меры.

Совместно с учителями, родительскими комитетами, соответствующими организациями и учреждениями проводить регулярные профилактические мероприятия в целях недопущения правонарушений в отношении несовершеннолетних.

В общественных местах, на улицах, в зонах отдыха граждан осуществлять круглосуточное патрулирование. Продолжить работу по сервисному обслуживанию, с привлечением передвижных приемных милиции, ежедневно выезжая к населению, оказывая содействие в решении проблем на местах.

Третье: систематически проводить профилактические мероприятия по недопущению конфликтов в приграничных районах. Принимать меры по пресечению проявлений экстремизма и незаконной миграции, различных провокационных действий, совместно с территориальными религиозными объединениями, представителями различных национальностей, сельскими старейшинами и советами молодежи, среди населения.

В период подготовки и проведения летнего туристического сезона принять меры по усилению безопасности дорожного движения. Строго соблюдать требования комплексного плана мероприятий МВД КР на туристический сезон.

Служба "102", оперативно-следственные группы, мониторинговые центры, оперативно-диспетчерский пункты, дежурные части, территориальные участковые пункты должны оперативно реагировать на каждое преступление и правонарушение и обращение граждан.

Четвертое: личному составу строго соблюдать служебную дисциплину, вежливо обращаться к гражданам, неукоснительно выполнять возложенные задачи, оказывать качественное сервисное обслуживание.

В случае выявления грубого отношения к населению, в случае недовольства граждан по поводу поведения сотрудника милиции к его непосредственному начальнику будут применяться строгие меры дисциплинарного характера за невыполнение указанных требований и задач.

На утренних разводах - инструктажах доводить до сведения личного состава указанные требования, обратить особое внимание на внешний вид и форменную одежду сотрудников.

В рядах правоохранительных органов нет места сотрудникам, которые некачественно работают, вызывают общественное возмущение, дискредитируют милицию, преследуют личные интересы, а не интересы народа.

"Быть открытым для народа, быть вместе с народом – главная цель милиции. Долг каждого сотрудника, от рядового до первого руководителя, – оказывать помощь, быть вежливыми, участливыми, профессионально выполнять свою работу", - подытожил совещание министр внутренних дел.

В работе онлайн-совещания приняли участие заместители министра, руководители соответствующих служб центрального аппарата МВД, главных управлений, управлений внутренних дел Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей, а также начальники ГУВД Бишкека, Чуйской области и Оша.