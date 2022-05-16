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Задержан советник первого заместителя председателя кабинета министров

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- Жан Алиев
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Сотрудниками ГКНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан советник первого заместителя председателя кабинета министров Арзыбека Кожошева.

Государственный комитет национальной безопасности подозревает экс-начальника управления государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР Ы.Т.К. в получении взятки.

Ранее, в 2016 году, экс-начальник управления Ы.Т.К. получил денежные средств в размере 70 тысяч долларов у иностранного предпринимателя С.С., пообещав, что решит вопрос о выдаче разрешительных документов на вывоз ослов из КР в КНР. При этом предпринимателю С.С. не были представлены разрешительные документы и не возвращены его денежные средства.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного ст.342 ("Получение взятки") УК КР.

14 мая 2022 года ГКНБ при возврате части денежных средств предпринимателю С.С. был задержан с поличным Ы.Т.К. и водворен в СИЗО ГКНБ.

Как стало известно, задержанный Ы.Т.К. в настоящее время является советником первого заместителя председателя кабинета министров.

В настоящее время ГКНБ проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех причастных лиц к совершению указанного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/418026
Теги:
ГКНБ, взятка, Кыргызстан, Кабинет министров
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