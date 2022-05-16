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Гражданина Узбекистана подозревают в изготовлении поддельных документов

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- Жан Алиев
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ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного 11 мая 2022 года, по признакам преступления предусмотренного ст.379 ч.1 (подделка документов) УК КР, установлена и пресечена преступная деятельность гражданина Узбекистана А.Ш.Р, который на систематичной основе изготавливал и сбывал поддельные студенческие электронные визы и регистрационные талоны Кыргызской Республики студентам обучающимся в вузах Оша - гражданам Узбекистана.

12 мая в порядке статьи 96 УПК КР А.Ш.Р. задержан и водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ 13 мая, обвиняемому Ошским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/418044
Теги:
ГКНБ, Узбекистан, Кыргызстан
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