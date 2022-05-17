В Бирлике открылся центр для молодежи Кадамжайского и Сохского районов

В Бирлик Кадамжайского района Баткенской области прошел фестиваль укрепления дружбы между народами"Бизбирдейбиз". Финалом фестиваля стало открытие молодежного центра в Бирликском айыл бокмоту.

В фестивале приняли участие кыргызская и узбекская молодежь, местные депутаты, представители айылного аймка Бирлик Кадамжайского района Баткенской области Кыргызской Республики и Сохского района Ферганской области Республики Узбекистан.

Фестиваль прошел в рамках проекта "Ынтымактуу Жашоо" при поддержке Европейского союза. На фестивале молодые люди продемонстрировали обычаи, культуру и традиции разных этносов, проживающих в Кыргызской Республике, а юные художники делали рисунки на асфальте на тему "Мир на границе". Кроме того, свое творчество представили молодые люди из соседнего Сохского района Республики Узбекистан.

"Наша цель - создать условия для заинтересованности наших учеников к жизни людей других национальностей, их культуре, быту, обычаям, национальному искусству, тем самым формируя межнациональную толерантность у подростков и развивая межкультурный диалог и сотрудничество", - рассказывает Жайлообек Жакшылыков, директор организации "Сеть приграничной молодежи", организатор фестиваля.

Для устойчивого развития молодежи в рамках фестиваля был торжественно открыт Молодежный центр. Основной его целью будет предоставление молодым людям условий для проведения мероприятий в сфере развития молодежи: встреч, круглых столов, конференций, встреч с известными деятелями, мастер-классов и других мероприятий.

"В Кыргызстане живет очень много людей разной национальности, и на фестивале мы смогли познакомиться с традиционной едой, одеждой разных национальностей. Несмотря на национальность, мы всегда должны быть едины. Теперь в молодежном центре молодое поколение сможет делиться знаниями, предлагать и внедрять предложения для развития Бирлика. И я хотела бы поблагодарить проект "Ынтымактуу Жашоо" за то, что они создают условия и объединяют молодежь", - отмечает Асанова Жумагуль, ученица 9-го класса и участница фестиваля.