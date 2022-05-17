В Кыргызстане открылась Неделя Германии, во время которой пройдут масштабные мероприятия, объединяющие кыргызских и немецких политиков и экспертов в разных областях, артистов, молодежь, предпринимателей и всех, кто интересуется жизнью этой страны. Посольство Германии в КР постаралось продемонстрировать весь спектр кыргызско-немецкого сотрудничества.

"Неделя имеет большое значение, поскольку она проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Это особая дата для наших двусторонних отношений. К открытию Недели мы приурочили выставку из 30 фотографий, которые отражают основные события нашего сотрудничества за эти 30 лет, - сказала vb.kg чрезвычайный и полномочный посол ФРГ доктор Габриэла Геллил. – Думаю, что Германия станет ближе для кыргызстанцев".

По ее словам, программа Недели включает различные мероприятия. Например, фонд имени Фридриха Эберта презентует исследование о молодежи КР, а фонд имени Ханнса Зайделя предлагает поговорить о том, чем отличаются системы государственного управления Кыргызстана и Германии. Для многих выпускников и студентов особый интерес будут представлять образовательные мероприятия, в частности ярмарка образования. Любителей джаза ждет концерт с Пэт Эпплтон и джазовой группой "Жума" из нашей страны. Центр немецкого языка проведет День открытых дверей. И, конечно, состоится весенний базар, а Германское общество по международному сотрудничеству представит свои новые проекты. В общем, организаторы постарались подготовить программу на любой вкус.

"Важно отметить, что во время Недели Германии в Кыргызстане мы не только рассказываем о своей стране, но и о тесном сотрудничестве с нашими кыргызскими партнерами. В качестве примера можно привести многолетние деловые отношения по линии Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) и Германского банка развития, а также в области образования, - добавила госпожа посол. – И, как я убедилась во время переговоров и разных встреч, у Кыргызстана есть четко выраженное желание сотрудничать с Германией как в сфере экономики, так и науки, образовательного обмена, культуры и т. д. А мое восхищение вашей страной, вашим народом дает мне силы с еще большей активностью продолжать здесь свою работу".

"Федеративная Республика Германия рассматривается нами в качестве одного из главных приоритетов внешней политики КР на европейском направлении. С особой благодарностью хочу отметить неизменную поддержку Федерального правительства Германии в проведении социально-экономических реформ и укреплении демократических институтов. В частности, Германия оказывает поддержку в таких сферах, как сельское хозяйство, экология, здравоохранение, строительство, социальное обеспечение, защита диких животных, образование, местное самоуправление, энергетика и в других", - сказала vb.kg заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова.

Как отметила Динара Кемелова, для Кыргызстана представляет большой интерес германский опыт в сфере зеленой экономики, градостроительства, транспорта, культуры, образования. Значительный вклад в укрепление связей вносят также политические фонды Германии имени Фридриха Эберта и имени Ханнса Зайделя, которые оказывают поддержку в развитии гражданского общества, демократических институтов, подготовке кадров в сфере государственного и муниципального управления.

"Кыргызстан и Германия активно сотрудничают в рамках новой стратегии Европейского союза по Центральной Азии. Мы заинтересованы в реализации инициативы МИД ФРГ "Зеленая Центральная Азия". А что касается торгово-экономического сотрудничества, то 13-14 июня этого года Национальное агентство по инвестициям при президенте совместно с Восточным комитетом германской экономики планируют провести в Бишкеке кыргызско-германский бизнес-форум и первое заседание кыргызско- германского делового совета, - рассказала заместитель министра иностранных дел.

Как отмечалось на официальной церемонии открытия Недели, молодые дипломаты из Федерального министерства иностранных дел Германии посетят Дипломатическую академию имени Казы Дикамбаева и встретятся со своими коллегами. Возможно, кому-то из них предстоит развивать и укреплять взаимоотношения между нашими странами в будущем. И, безусловно, эти насыщенные событиями семь дней придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству.

По мнению доктора филологических наук, профессора кафедры немецкого языка университета имени Арабаева Чинарбубу Тулеевой, в Кыргызстане растет интерес к немецкому языку.

"Немецкий язык становится востребованным в нашем обществе как среди молодежи, так и среди лиц постарше. Кто-то хочет поехать на учебу в Германию, кто-то – поработать или поехать в качестве туриста. Немецкий язык востребован и в науке. Написаны кандидатские и докторские диссертации. Недавно я стала оппонентом по одной из научных работ, посвященной соматическим фразеологизмам в кыргызском и немецком языках. Очень интересная кандидатская диссертации", - сказала vb.kg профессор Тулеева.

И, конечно, на открытия Недели Германии в нашей стране звучали кыргызские мелодии, песни на немецком языке.