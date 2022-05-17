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ГКНБ: В Джалал-Абадской области задержан член ОПГ

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- Алина Мамаева
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ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению организованной преступности в КР за вымогательство денежных средств задержан член ОПГ У.А.М.

Установлено, что 12 мая текущего года задержанный на личном автотранспорте насильно вывез жителя г.Базар-Коргона за город, в поле, где, применив физическую силу, потребовал денежные средства в размере 150 000 сомов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 15 мая 2022 года член ОПГ У.А.М. был задержан с поличным при получении части денежных средств в сумме 15 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован по ст.208 ("Вымогательство") УК КР, задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются соответствующие мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/418057
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ, Кыргызстан
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