ГКНБ: В Джалал-Абадской области задержан член ОПГ

ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению организованной преступности в КР за вымогательство денежных средств задержан член ОПГ У.А.М.

Установлено, что 12 мая текущего года задержанный на личном автотранспорте насильно вывез жителя г.Базар-Коргона за город, в поле, где, применив физическую силу, потребовал денежные средства в размере 150 000 сомов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 15 мая 2022 года член ОПГ У.А.М. был задержан с поличным при получении части денежных средств в сумме 15 тысяч сомов.

Данный факт зарегистрирован по ст.208 ("Вымогательство") УК КР, задержанный водворен в СИЗО ГКНБ КР. В настоящее время в рамках досудебного производства продолжаются соответствующие мероприятия.