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Ученые выяснили, что видеоигры могут повысить интеллект детей, а TV - нет

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- Анастасия Карелина
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Шведские ученые выяснили,что видеоигры связаны с повышенным ростом интеллекта у детей, телевидение же и социальные сети не оказывают ни положительного, ни отрицательного эффекта на их общие когнитивные способности. Об этом пишет Science Daily.

В данном исследовании приняли участие пять тысяч мальчиков и девочек из США. Проходило оно в два этапа. Вначале с помощью тестов ученые определили интеллект девятилетних и десятилетних детей, и установили, сколько времени они проводят в социальных сетях, за играми или у телевизора. Через два года процедуру повторили. Во время анализа исследователи учитывали генетические особенности детей, уровень образования и доходов их родителей.

Оказалось, что в среднем дети тратили 2,5 часа в день на просмотр телевизора, полчаса - на социальные сети, и один час - на видеоигры. У тех, кто играл дольше, показатель IQ за два года вырос на 2,5 пункта больше, чем в среднем у остальных школьников. Увлеченность телевидением и социальными сетями на результатах не сказалась.


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URL: https://www.vb.kg/418085
Теги:
наука, социальные сети, США, Швеция, в мире
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