На центральном рынке Оша прошел рейд по соблюдению пожарных норм

Сегодня, 17 мая, на центральном рынке города Оша прошли рейдовые мероприятия по проверке соблюдения норм пожарной, эколого-технической безопасности. Во главе с первым вице-мэром города Оша Марсом Исаевым в мероприятиях приняли участие руководители и представители профильных муниципальных органов и служб, СЭС, экологии, дирекции рынка, сообщает пресс-служба ошской мэрии.

В рамках мероприятия особое внимание уделялось текущему состоянию рынка, условиям для покупателей и торговцев.

Основной целью мероприятия является улучшение состояния рынков по городу Ошу с целью создания необходимых условий для населения, улучшения общего облика города.

По итогам рейдовых проверок даны поручения соответствующим службам и органам по улучшению текущего состояния рынка: