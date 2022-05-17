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На центральном рынке Оша прошел рейд по соблюдению пожарных норм

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- Алина Мамаева
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Сегодня, 17 мая, на центральном рынке города Оша прошли рейдовые мероприятия по проверке соблюдения норм пожарной, эколого-технической безопасности. Во главе с первым вице-мэром города Оша Марсом Исаевым в мероприятиях приняли участие руководители и представители профильных муниципальных органов и служб, СЭС, экологии, дирекции рынка, сообщает пресс-служба ошской мэрии.

В рамках мероприятия особое внимание уделялось текущему состоянию рынка, условиям для покупателей и торговцев.

Основной целью мероприятия является улучшение состояния рынков по городу Ошу с целью создания необходимых условий для населения, улучшения общего облика города.

По итогам рейдовых проверок даны поручения соответствующим службам и органам по улучшению текущего состояния рынка:

  1. уточнить количество муниципальных земель на центральном рынке, а также уточнить границы муниципального рынка и частных мини-рынков;
  2. провести демонтаж незаконных строений и торговых точек;
  3. привести к нормам состояние пожарной безопасности на рынке.


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URL: https://www.vb.kg/418087
Теги:
Ош, Кыргызстан
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