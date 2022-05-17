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В Бишкеке пройдет фестиваль и марш электротранспорта

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- Алина Мамаева
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22 мая с 16.00 до 21.00 в парке "Ынтымак-2" пройдет фестиваль электротранспорта, сообщает мэрия Бишкека.

Организаторы мероприятия – компании Electromobile.kg и EcoBike при поддержке мэрии города Бишкека и ГУОБДД.

Фестиваль проводится в целях развития "Зеленой экономики 2019-2023" и популяризации экологичных видов транспорта.

В рамках мероприятия будет организован автопробег по улицам Токтоналиева, Юсупа Абдрахманова, Токтогула и пр. Манаса. В общей сложности ожидается участие около 60 электромобилей и более 100 и экобайков.

В целях обеспечения безопасности участников данный марш будет сопровождаться сотрудниками ГУОБДД.

На фестивале будет организована яркая шоу-программа и выступят такие артисты, как Баястан, Айым Айылчиева, по совместительству являющаяся экоактивистом, исполнитель популярного хита "Ким билет?" Жанат Турушбеков (Jax) и музыкальная группа Rolling Papers. А также компании-партнеры расскажут о своих услугах и презентуют свои продукты, проведут дегустации и т. д. И, конечно же, сами организаторы и все компании, реализующие электрические виды транспорта, проведут тест-драйвы для всех желающих.

Благодаря данному фестивалю можно бороться со стереотипами в обществе, связанными с электромобилями:

  1. отсутствие зарядок по городу, электромобили могут заряжаться от розетки дома. В городе есть 2 быстрые зарядные станции, которые способны заряжать электромобили с 0 процентов до 100 процентов за 2-3 часа: по ул. Раззакова, 32 и на парковке ТЦ TommiMall.
  2. небольшой пробег на одном заряде; современные электромобили проезжают на одном заряде от 300 до 1000 км.
  3. -экономия ресурсов; 100 км на электромобиле обойдется вам в 10-50 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/418090
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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