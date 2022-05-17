В Бишкеке пройдет фестиваль и марш электротранспорта

22 мая с 16.00 до 21.00 в парке "Ынтымак-2" пройдет фестиваль электротранспорта, сообщает мэрия Бишкека.

Организаторы мероприятия – компании Electromobile.kg и EcoBike при поддержке мэрии города Бишкека и ГУОБДД.

Фестиваль проводится в целях развития "Зеленой экономики 2019-2023" и популяризации экологичных видов транспорта.

В рамках мероприятия будет организован автопробег по улицам Токтоналиева, Юсупа Абдрахманова, Токтогула и пр. Манаса. В общей сложности ожидается участие около 60 электромобилей и более 100 и экобайков.

В целях обеспечения безопасности участников данный марш будет сопровождаться сотрудниками ГУОБДД.

На фестивале будет организована яркая шоу-программа и выступят такие артисты, как Баястан, Айым Айылчиева, по совместительству являющаяся экоактивистом, исполнитель популярного хита "Ким билет?" Жанат Турушбеков (Jax) и музыкальная группа Rolling Papers. А также компании-партнеры расскажут о своих услугах и презентуют свои продукты, проведут дегустации и т. д. И, конечно же, сами организаторы и все компании, реализующие электрические виды транспорта, проведут тест-драйвы для всех желающих.

Благодаря данному фестивалю можно бороться со стереотипами в обществе, связанными с электромобилями: