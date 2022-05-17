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Фасады зданий в Бишкеке будут выдержаны в едином стиле

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- Канат Кожоев
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Акимиат Первомайского района вводит требование на оформление фасадов зданий в едином стиле, сообщает мэрия Бишкека.

Мы надеемся, что данные стандарты скажутся на престиже города, позволят сформировать архитектурное и градостроительное своеобразие, тем самым повысив культурно-духовный уровень населения.

Сейчас предприниматели, которые держат офисы и магазины на первых этажах домов, красят стены в разные цвета и переусердствуют с яркими рекламными вывесками.

Поэтому сотрудниками администрации Первомайского района совместно с ГУ "Бишкекглавархитектура", муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии г. Бишкека, УВД района и МТУ в столице проводятся рейды.

Помимо осмотра, предпринимателям раздают уведомления о необходимости приведения рекламных щитов и баннеров в соответствие, иначе будет демонтаж.

Отметим, что единый код оформления разработан специалистами ГУ "Бишкекглавархитектура".


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URL: https://www.vb.kg/418095
Теги:
Бишкекглавархитектура, мэрия, Кыргызстан, архитектура
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