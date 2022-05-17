Фасады зданий в Бишкеке будут выдержаны в едином стиле

Акимиат Первомайского района вводит требование на оформление фасадов зданий в едином стиле, сообщает мэрия Бишкека.

Мы надеемся, что данные стандарты скажутся на престиже города, позволят сформировать архитектурное и градостроительное своеобразие, тем самым повысив культурно-духовный уровень населения.

Сейчас предприниматели, которые держат офисы и магазины на первых этажах домов, красят стены в разные цвета и переусердствуют с яркими рекламными вывесками.

Поэтому сотрудниками администрации Первомайского района совместно с ГУ "Бишкекглавархитектура", муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии г. Бишкека, УВД района и МТУ в столице проводятся рейды.

Помимо осмотра, предпринимателям раздают уведомления о необходимости приведения рекламных щитов и баннеров в соответствие, иначе будет демонтаж.

Отметим, что единый код оформления разработан специалистами ГУ "Бишкекглавархитектура".