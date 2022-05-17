Против должностных лиц УВД Октябрьского района возбудили 25 уголовных дел

Генеральной прокуратурой выявлены многочисленные факты фальсификации доказательств и процессуальных документов уголовных дел с незаконным использованием персональных данных граждан Кыргызской Республики.

Так, должностные лица УВД Октябрьского района города Бишкека в целях искусственного завышения показателей раскрываемости преступлений, используя свое служебное положение, вместо реального раскрытия преступлений, неправомерно пользуясь персональными данными граждан, подделывали от их имени заявления о якобы совершенном преступлении с введением ложных данных в АИС ЕРП и возбуждали по ним подложные уголовные дела.

В дальнейшем по этим уголовным делам составляли документы следственных действий (протоколы осмотра, допроса, постановление о признании потерпевшим) и впоследствии прекращали их на основании поддельных заявлений потерпевших об отказе от поддержания от частно-публичного обвинения.

Кроме этого, сотрудники милиции уговаривали обвиняемых в совершении кражи признаться в совершении ранее зарегистрированных нераскрытых преступлений - "вешалки", далее после их признаний дела прекращали по поддельным заявлениям потерпевших об отказе от поддержания обвинения, тем самым так увеличивали статистику раскрытия преступлений.

По данным фактам в отношении должностных лиц УВД Октябрьского района города Бишкека возбуждены 25 уголовных дел по статье 361 ("Фальсификация доказательств"), 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Следственным управлением Генеральной прокуратуры проводится расследование.