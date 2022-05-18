Милиция задержала граждан незаконно добывающих золотосодержащую руду

В ночь с 15 на 16 мая, примерно в 00:01 часов, в милицию поступила информация о том, что в Ала-Букинском районе на территории ОсОО "Фулл Голд Майнинг" в 6-ой штольне, жители Чаткальского района, незаконно добывают золотосодержащую руду. Об этом сообщает УВД Джалал-Абадской области.

Сотрудники отдела охраны города Джалал-Абад на месте добычи, задержали одного из злоумышленников, остальным удалось скрыться. Кроме того, обнаружен рюкзак, в котором находились мелкие камни синего цвета, вес которых составил примерно 5-6 кг и перфоратор.

Собранный материал зарегистрирован в Ала-Букинском УВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 205 (кража) Уголовного кодекса КР.

17 мая 2022 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Ала-Букинского РОВД, задержаны ранее сбежавшие - Т.Э., Б. у А., И.М., И.Н., К.И., Д. у Б. Граждане выдворены в ИВС ОВД Ала-Букинского района, в качестве подозреваемых.

Далее задержанные переданы в следственную службу Ала-Букинского РОВД. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные мероприятия.