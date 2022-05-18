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"Алымкадыр Бейшеналиев вскрыл закулисные игры в здравоохранении"

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- Назгуль Абдыразакова
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Однозначно министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву стоит покинуть свою должность. Об этом редакции vb.kg заявила журналист, гражданский активист Елена Баялинова.

По ее словам, глава Минздрава не организатор и не сохраняет преемственность.

"До него реформированием в медицине занимались люди с большим опытом, навыками. Может все его действия были связаны с нестабильным здоровьем. Он не пример хорошего руководителя. Минздрав - это не место, где нужно устраивать шоу, у нас очень много проблем в системе здравоохранения. Думаю, за все это время у нас выросло много хороших менеджеров, которые могли бы возглавить министерство здравоохранения и это необязательно лица с известными именами. К вопросам медицины нужен осмысленный подход, нужно удовлетворять потребности людей, - говорит Баялинова.

В свою очередь волонтер-активист школы пациентов при НЦОГ Айгуль Кулдаевой "За Кыргызстан без рака" Алма Карымсак убеждена, что благодаря Алымкадыру Бейшеналиеву общественности стали известны закулисные игры в системе здравоохранения.

"Своим хайпом он смог привлечь внимание общественности к здравоохранению. То, что он постоянно вокруг себя создает ажиотаж, конечно, создает трудности в понимании его истинных намерений. В системе здравоохранения очень много проблем. Это и коррупция, и аптечная мафия и так далее. Но благодарю Бейшеналиеву вышли на поверхность все эти закулисные игры, которые существует в частных клиниках, и, в целом, в системе здравоохранения. Думаю, его нужно оставить на некоторое время в должности министра, - сказала она.

Напомним, на пресс-конференции 16 мая в Бишкеке заместители министра здравоохранения Улук-Бек Бектурганов, Жалалидин Рахматуллаев и Жапаркул Ташиев обратились к руководству страны с просьбой отстранить Бейшеналиева от занимаемой должности.


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URL: https://www.vb.kg/418123
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, скандал, Алымкадыр Бейшеналиев
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