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"Нет чистой воды". На митинг в Оше пригласили Сарыбашева и Мырзакматова

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- Бактыгуль Акжолова
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В Оше завтра, 19 мая 2022 года, на центральной площади пройдет мирный митинг с требованием обеспечить город чистой питьевой водой. Об этом на своей странице в соцсетях в видеообращении сообщил гражданский активист Мирлан Орозбаев.

"Мы хотим донести нашу проблему таким образом, так как считаем, что сможем ускорить решение вопроса, который не решался годами. Я уведомил муниципалитет о проведении нашей акции", - сказал он.

Также Орозбаев пригласил на митинг экс-градоначальника Таалайбека Сарыбашева, ныне депутата ЖК.

"Вас не сняли с поста мэра Оша только потому, что вас в свое время поддержал народ",- напомнил ему активист.

Кроме Сарыбашева, на митинг пригласили и другого бывшего мэра Мелисбека Мырзакматова, которого, по словам Орозбаева, жители юга встречали как народного героя.

"Я надеюсь, что Мырзакматов поделится своим мнением и видением по поводу чистой питьевой воды", - добавил он.

В заключение активист обратился к ныне действующему главе города Алмазу Мамбетову.

"Мы хотим увидеть ваши конкретные действия по данному вопросу", - сказал он.

В пресс-службе мэрии Оша, куда редакция vb.kg обратилась за комментариями, заверили, что модернизация системы водоснабжения начнется в августе текущего года.

"Мэрия города Оша узнала из социальных сетей, что представитель одной из проигравших партий зовёт всех на митинг по вопросу аварийного отключения воды в ряде микрорайонов города в связи с обильными осадками и селями. 4 дня назад со стороны курирующего вице-мэра был организован информационный пресс-тур для представителей СМИ блогеров, гражданских активистов, где всем доступно были разъяснены причины отключения воды в период схода селей и обильных ливневых осадков, а также планы муниципалитета по модернизации системы водоснабжения. Особо отмечено, что, согласно планам, данные работы начнутся в августе текущего года", - пояснили в мэрии Оша.

Напомним, экс-депутат Айнуру Алтыбаева в 2021 на одном из заседаний Жогорку Кенеша заявляла, что в Оше на строительство резервуара для обеспечения жителей чистой водой было выделено 8 миллионов долларов, но в итоге горожане остались ни с чем. В этой связи депутат требовала привлечь к ответственности тех градоначальников, которые так и не начали строительство водорезервуара.


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URL: https://www.vb.kg/418135
Теги:
вода, митинг, Ош, Таалайбек Сарыбашов, Алмаз Мамбетов, Мелис Мырзакматов
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