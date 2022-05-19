Коллектив ЦОВП Кеминского района жалуется на действия главы центра

Коллектив работников Центра общей врачебной практики Кеминского района обратился к президенту Садыру Жапарову. Копию письма с подписями примерно 70 человек медики прислали в редакцию vb.kg.

"С некоторых пор у нас в коллективе стали происходить доселе невиданные события: с приходом к нам в ЦОВП на должность замдиректора, с последующим директора Эркегулова Ш.Э. в коллективе начались возмущения несправедливостью его решений. Он по своему усмотрению, как пожелает, наказывает работников ЦОВП (смещает с должностей, сокращает ставки, заставляет всех врачей бесплатно дежурить по очереди в приемном отделении в ночное время), хотя в ЦОВП имеются законно оплачиваемые дежуранты: 3-е врачей в г. Кемин (реаниматолог, хирург, акушер- гинеколог) и 1 - в стационаре г. Орловка. Отработав с 8-30 до 17 часов, врачи вынуждены по прихоти директора Эркегулова Ш.Э. ещё и дежурить в приемном отделении всю ночь, а в воскресные дни дежурят 2 врача: один с утра, второй ночью. За ночные дежурства им не оплачивают. Эркегулов сказал, чтобы они брали на следующий день отгул. А если это врач - единственный в отделении, как он может взять отгул, если в отделении его ждут пациенты, в т.ч. старики и дети, кто будет их лечить? Есть диагнозы, при которых решение необходимо принимать немедленно, т.к. промедление грозит непоправимыми осложнениями, в т.ч. угрожает жизни больного. Если кто-нибудь из врачей пытался возмущаться, что это незаконно, Эркегулов Ш. начинал угрожать сокращением их ставок. В письме также говорится, что многие узкие специалисты и семейные врачи были доведены до гипертонического криза во время дежурства, т.к. более 70% врачей - пенсионеры, которые сами нуждаются в лечении и имеют различные множественные диагнозы, они еле работали на приёме в ночное время, а молодые кадры на долго не задерживаются и увольняются. Ещё он ввёл в практику проведение непонятных совещаний, якобы, чтобы все в области говорили, что он такой "молодец" работает. На этих совещаниях он сводит счёты с неугодными сотрудниками", - говорится в письме.

Также говорится, что при бывшем директоре были проведены высадки саженцев деревьев сзади инфекционного отделения. Там же у самой изгороди росли старые кустарники, высота которых не превышала 1,5 метра, которые мешали вновь высаженным деревьям и бывший директор сказал, что хорошо было бы их вырубить, так как некоторые из них все равно высохли и портят вид. Во время субботника, 21 апреля сотрудники инфекционного отделения вырубили эти кустарники и пеньки, хворост и пеньки поделили между собой малоимущие сотрудники. Замдиректор посчитал это самоуправством и стал грозиться уволить всех сотрудников инфекционного отделения.

Тогда одна из сотрудниц взяла на себя всю вину, чтобы не трогали других сотрудников, среди которых есть одинокие, многодетные и малоимущие. Более 5 суток Эркегулов, якобы, стал буквально преследовать ее, якобы грозил подать на нее в суд. Она просила прощение и взамен вырубленным 11-ти кустарникам посадила 10 – туй и 10 – тополей, несмотря на это он ее то переводил в ГСВ, то переводил в филиал в Орловке, при этом говоря, что она "воровка". Коллективу, который пытался за нее заступиться, он приказал не выдавать зарплату.

Про сотрудницу, которая взяла на себя вину, коллектив пишет, что она - мать одиночка, растит двоих сыновей. Так же на иждивении у нее мать - инвалид детства 1 группы, передвигается с помощью коляски. Сама женщина тоже более 10 лет имеет инвалидность по онкологии.

Далее в письме говорится, что сотрудница не вынесла такого морального давления и в состоянии аффекта попыталась свести счеты с жизнью, порезав себе артерию скальпелем. В тяжелом состоянии она была доставлена в приемное отделение для оказания первой медицинской помощи и затем была госпитализирована в реанимационное отделение с диагнозом "Резанная рана н/3 левого предплечья с повреждением сосудов в области сустава и срединного нерва. Постгеморрагическая анемия 1 степени". После недельного лечения и вывода ее из депрессии, она была направлена в Бишкек для осмотра в отделение микрохирургии кисти в НГ МЗ КР.

"Мы крайне возмущены его действиями, слышали, что на предыдущих местах работы он также доводил людей. Не лучше ли заменить его молодым руководителем - клиницистом, который будет понимать и лечить больных. Мы считаем, что такой человек не может руководить госучреждением, а в свете последних событий (доведение сотрудника больницы при исполнении им своих профессиональных обязанностей до попытки самоубийства) должен быть немедленно смещен с занимаемой должности без права восстановления где-либо еще и привлечен к ответственности", - говорится в обращении к президенту.