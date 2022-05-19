Погода
$ 81.32 - 82.32
€ 86.20 - 87.20

Коллектив ЦОВП Кеминского района жалуется на действия главы центра

389  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Коллектив работников Центра общей врачебной практики Кеминского района обратился к президенту Садыру Жапарову. Копию письма с подписями примерно 70 человек медики прислали в редакцию vb.kg.

"С некоторых пор у нас в коллективе стали происходить доселе невиданные события: с приходом к нам в ЦОВП на должность замдиректора, с последующим директора Эркегулова Ш.Э. в коллективе начались возмущения несправедливостью его решений. Он по своему усмотрению, как пожелает, наказывает работников ЦОВП (смещает с должностей, сокращает ставки, заставляет всех врачей бесплатно дежурить по очереди в приемном отделении в ночное время), хотя в ЦОВП имеются законно оплачиваемые дежуранты: 3-е врачей в г. Кемин (реаниматолог, хирург, акушер- гинеколог) и 1 - в стационаре г. Орловка. Отработав с 8-30 до 17 часов, врачи вынуждены по прихоти директора Эркегулова Ш.Э. ещё и дежурить в приемном отделении всю ночь, а в воскресные дни дежурят 2 врача: один с утра, второй ночью. За ночные дежурства им не оплачивают. Эркегулов сказал, чтобы они брали на следующий день отгул. А если это врач - единственный в отделении, как он может взять отгул, если в отделении его ждут пациенты, в т.ч. старики и дети, кто будет их лечить? Есть диагнозы, при которых решение необходимо принимать немедленно, т.к. промедление грозит непоправимыми осложнениями, в т.ч. угрожает жизни больного. Если кто-нибудь из врачей пытался возмущаться, что это незаконно, Эркегулов Ш. начинал угрожать сокращением их ставок. В письме также говорится, что многие узкие специалисты и семейные врачи были доведены до гипертонического криза во время дежурства, т.к. более 70% врачей - пенсионеры, которые сами нуждаются в лечении и имеют различные множественные диагнозы, они еле работали на приёме в ночное время, а молодые кадры на долго не задерживаются и увольняются. Ещё он ввёл в практику проведение непонятных совещаний, якобы, чтобы все в области говорили, что он такой "молодец" работает. На этих совещаниях он сводит счёты с неугодными сотрудниками", - говорится в письме.

Также говорится, что при бывшем директоре были проведены высадки саженцев деревьев сзади инфекционного отделения. Там же у самой изгороди росли старые кустарники, высота которых не превышала 1,5 метра, которые мешали вновь высаженным деревьям и бывший директор сказал, что хорошо было бы их вырубить, так как некоторые из них все равно высохли и портят вид. Во время субботника, 21 апреля сотрудники инфекционного отделения вырубили эти кустарники и пеньки, хворост и пеньки поделили между собой малоимущие сотрудники. Замдиректор посчитал это самоуправством и стал грозиться уволить всех сотрудников инфекционного отделения.

Тогда одна из сотрудниц взяла на себя всю вину, чтобы не трогали других сотрудников, среди которых есть одинокие, многодетные и малоимущие. Более 5 суток Эркегулов, якобы, стал буквально преследовать ее, якобы грозил подать на нее в суд. Она просила прощение и взамен вырубленным 11-ти кустарникам посадила 10 – туй и 10 – тополей, несмотря на это он ее то переводил в ГСВ, то переводил в филиал в Орловке, при этом говоря, что она "воровка". Коллективу, который пытался за нее заступиться, он приказал не выдавать зарплату.

Про сотрудницу, которая взяла на себя вину, коллектив пишет, что она - мать одиночка, растит двоих сыновей. Так же на иждивении у нее мать - инвалид детства 1 группы, передвигается с помощью коляски. Сама женщина тоже более 10 лет имеет инвалидность по онкологии.

Далее в письме говорится, что сотрудница не вынесла такого морального давления и в состоянии аффекта попыталась свести счеты с жизнью, порезав себе артерию скальпелем. В тяжелом состоянии она была доставлена в приемное отделение для оказания первой медицинской помощи и затем была госпитализирована в реанимационное отделение с диагнозом "Резанная рана н/3 левого предплечья с повреждением сосудов в области сустава и срединного нерва. Постгеморрагическая анемия 1 степени". После недельного лечения и вывода ее из депрессии, она была направлена в Бишкек для осмотра в отделение микрохирургии кисти в НГ МЗ КР.

"Мы крайне возмущены его действиями, слышали, что на предыдущих местах работы он также доводил людей. Не лучше ли заменить его молодым руководителем - клиницистом, который будет понимать и лечить больных. Мы считаем, что такой человек не может руководить госучреждением, а в свете последних событий (доведение сотрудника больницы при исполнении им своих профессиональных обязанностей до попытки самоубийства) должен быть немедленно смещен с занимаемой должности без права восстановления где-либо еще и привлечен к ответственности", - говорится в обращении к президенту.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418144
Теги:
больница, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  