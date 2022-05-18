Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменок в Джалал-Абаде

За нарушение требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Национального банка приостановлено действие лицензий двух обменных бюро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что с 18 мая по 1 июня приостановлены лицензии обменных бюро ОсОО "МОСИ" и ОсОО "ЯСИЙН". Обе обменки работали в Джалал-Абаде.

Добавим, ранее Национальный банк оштрафовал одну из микрофинансовых организаций за нарушение требований по максимальному совокупному размеру кредитования, выдаваемого одному и тому же лицу.