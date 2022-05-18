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Нацбанк приостановил действие лицензий двух обменок в Джалал-Абаде

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- Алина Мамаева
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За нарушение требований законодательства Кыргызстана и нормативных правовых актов Национального банка приостановлено действие лицензий двух обменных бюро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что с 18 мая по 1 июня приостановлены лицензии обменных бюро ОсОО "МОСИ" и ОсОО "ЯСИЙН". Обе обменки работали в Джалал-Абаде.

Добавим, ранее Национальный банк оштрафовал одну из микрофинансовых организаций за нарушение требований по максимальному совокупному размеру кредитования, выдаваемого одному и тому же лицу.


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URL: https://www.vb.kg/418158
Теги:
Кыргызстан, деньги, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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